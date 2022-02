En la misma semana en la que María José Campanario es protagonista de nuestra portada, se conoce el enorme susto que ha vivido Julia Janeiro junto a su novio. La influencer mientras iba de copiloto junto a Tommy Rossi sufrió un aparatoso accidente en una avenida principal de Majadahonda (Madrid) y tal fue el impacto que el coche fue catalogado como siniestro. Chocó contra la vía pública y no con otro vehículo, por lo que no hubo que lamentar más heridos. Afortunadamente, solo ha habido daños materiales y nada que tengan que ver con los implicados, pues ambos se encontraban en perfecto estado.

Julia ya estaba operada de su aumento de pecho y temió que el golpe pudiera repercutir de forma negativa, por lo que se desplazó a un centro hospitalario, donde la atendieron. No sucedió nada más allá y ambos respiran tranquilos, aunque fuera un contratiempo difícil de olvidar. Según ha podido saber ABC, Julia Janeiro y su novio quedaron ilesos y no necesitarán rehabilitación por nada de lo sucedido aquel día. La operación tuvo lugar en el mes de octubre, no obstante, los primeros meses eran decisivos y ella debía tener mucho cuidado para no tener que entrar de nuevo en quirófano.

Julia Janeiro no ha dado explicaciones todavía sobre lo sucedido en sus redes sociales. Ha querido pasar por alto este contratiempo, aunque no ha podido evitar que la noticia viera la luz. La joven de tan solo 18 años desde hace tiempo se ha convertido en noticia por asuntos polémicos, cabe recordar cuando denunció a su expareja, un jugador de fútbol al que le pusieron una orden de alejamiento por la que ella tuvo que trabajar junto a sus abogados.

La reaparición de María José Campanario

María José ha reaparecido tras muchas semanas sin saber de ella. La esposa de Jesulín está embarazada, sin embargo, en los meses posteriores a que ella anunciara su embarazo no se le había vuelto a ver. Si corres a tu kiosco descubrirás todas las fotos de María José Campanario con más peso y junto a su marido tras hacer una revisión médica. Campanario vive su embarazo en silencio y, aunque tanto ella como su esposo están muy felices de ampliar la familia, para ellos y su familia ha sido una auténtica sorpresa. Nadie esperaba este giro tantos años después de convertirse en padres, pero están muy ilusionados por ello.

Fue en el mes de diciembre, en concreto el día 7, cuando la pareja anunció el bombazo. Apenas han salido de casa desde entonces, de hecho, esta foto era una de las más buscadas hasta que SEMANA ha publicado el primer reportaje en el que María José es vista delante de las cámaras. Visiblemente cansada, Campanario acudió al médico y es que intenta estar muy pendiente de que todo marche bien.

