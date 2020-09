No obstante, se mostró de acuerdo y no criticó la diferencia de edad que existe entre ellos, en concreto, 26 años. Aunque para algunos ha resultado ser un disparate, en ese sentido Bertín Osborne sí se mostraba comprensivo con que el diestro se hubiera fijado en alguien más joven que él a sus 48 años. «Yo estoy absolutamente de acuerdo en que una persona se enamore de otra independientemente de la edad que tuviese, porque es algo que me ha pasado a mí. Me he encariñado muchas veces con chavalas mucho más jóvenes», dijo el presentador.