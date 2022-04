Antonio David Flores intervino este miércoles en la Junta de Accionistas de Mediaset. Dio un discurso de más de 20 minutos y denunció de nuevo la campaña de acoso a la que asegura que está siendo sometido desde hace un año. Horas después de convertirse en noticia, el malagueño ha explicado cómo pudo acceder a la sala y cuántas acciones ha comprado en la cadena para ser uno de los asistentes. «Yo no irrumpo ni me cuelo, soy accionista de Mediaset desde hace pocas semanas. Compré cinco títulos porque estaban baratitos, unos 30 euros», comienza diciendo. Una adquisición que para muchos ha resultado ser una sorpresa y que ha provocado que Antonio David dé ciertos consejos a las altas esferas del grupo.

Los asistentes sabían que Antonio David Flores aparecería allí y es que, él al igual que el resto, debían avisar de su presencia al menos cinco días antes de la Junta. Él, por su parte, prefirió adelantarse y advertir que iría a la cotizada reunión a comienzos de abril: «Ellos sabían, desde el día 6 de abril, que yo iba a intervenir en esa junta porque les hice llegar un escrito y el notario tenía los seis o siete folios que yo le entregué con antelación. Quiero agradecer al Consejo el haberme permitido hablar un poco más de lo estipulado, que son cinco minutos por acción».

Eso sí, le insistieron en varias ocasiones para que finalizara su intervención, ya que se excedió 15 minutos del tiempo máximo permitido y así lo ha reconocido el que fuera colaborador de Mediaset. «Han intentado poner fin a mi intervención en un par de ocasiones, uno de ellos el consejero delegado, Paolo Vasile, y no me han dejado finalizar mi intervención tal y como tenía previsto, a pesar de que el notario y todos sabían que no había terminado», continúa Antonio David. Pero, ¿qué planea hacer el padre de Rocío Flores con su paquete de acciones? Lo cierto es que ni siquiera él mismo lo sabe, pues considera que la cadena no pasa por un buen momento debido a su baja audiencia. «No sé qué voy a hacer con mis acciones, porque Mediaset está atravesando una época complicada», cuenta.

Uno de sus deseos de cara al futuro es que Mediaset deje de trabajar con la productora ‘La fábrica de la tele’, la misma que trabaja con ‘Sálvame’ y que, a su vez’, produjo la serie documental, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’. «Me gustaría que se desvincularan de su caballo de Troya, que es La Fábrica de la Tele, y aumentar mi inversión, porque creo en esa empresa. La bajada de audiencias comenzó con la emisión del documental de Rocío, y ellos lo saben, aunque traten de maquillarlo», asegura.

Antonio David Flores ha recibido el apoyo de la marea azul, grupo que alaba su atrevimiento, así como las palabras que pronunció ante los directivos de la cadena. Denunció en la sala que le hubieran tachado de maltratador e incluso que se pusiera en televisión el teléfono 016 al lado de su nombre, palabras que volvían a copar titulares. «En el día de mi despido, el día 22 de marzo de 2021, incluso pusieron un rótulo con el número 016″, dijo indignado. Además, rogó que en Mediaset se evitaran «comportamientos machistas y sectarios» y recordó los datos que diferentes programas estaban cosechando un año después de la docuserie.