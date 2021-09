Juan Peña recibe el alta médica tras dos semanas ingresado por covid: «Es lo peor que he vivido en mi vida»

Han sido días muy complicados para Juan Peña, que ya respira tranquilo. El artista reveló que se encontraba hospitalizado tras haber dado positivo en coronavirus y que estaba viviendo un completo infierno. Ahora, y dos semanas después de haber ingresado en el hospital, ya ha recibido el alta médica. Esta mañana del lunes, su mujer, Sonia González, llegaba al centro médico donde el artista había pasado estos días. Minutos después, ambos salían más tranquilos después de haber superado el coronavirus. Juan Peña respondía a los medios relatando cómo han sido estas dos semanas, que siempre las ha descrito como un auténtico infierno.

Juan Peña relata cómo ha sido su experiencia con el coronavirus

Tal y como se puede ve en el vídeo que hay al comienzo de esta noticia, Juan Peña ha querido hablar con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones del centro médico esperando la salida del cantante. A pesar de llevar la mascarilla obligatoria, se le notaba que su rostro irradiaba felicidad. Ahora, le toca marcharse a casa para terminar su recuperación: «La verdad que ha sido un infierno. Han sido casi dos semanas muy malas, muy malas porque a la vacuna no le dio tiempo a hacer efecto y se me complicó con un tema pulmonar. Gracias a la sanidad y a los médicos del Ramón y Cajal por cómo me han atendido y cuidado y ahora a estar en casa recuperándome», ha dicho visiblemente emocionado.

Juan Peña ha revelado lo mal que lo ha pasado a consecuencia del coronavirus: «Ha sido un susto terrible, yo no sabía que esto podía ser tan malo. Es lo peor que he vivido en mi vida. No poder respirar, levantarte de la cama para ir al baño ha sido algo infernal y dando gracias a dios y a los médicos porque me han curado y ya espero dejar esta pesadilla atrás y ponerme fuerte», ha continuado explicando.

Pide a la población que se vacune y desvela que también se contagió su hijo

El cantante hace un llamamiento a la población para que se vacunen, ya que él pasó mucho miedo porque contagió también a su hijo, Tristán: «Me quería morir yo del miedo, pero lo ha pasado asintomático y por eso recomiendo a todo el mundo». Mientras que su mujer no se contagió porque tenía las dos dosis.

Ahora, que se encuentra recuperándose, ya tiene en mente hacer un plan muy especial con los suyos y celebrarlo de manera muy especial: «Les prometí a Tristán y a Sonia, que fueron sus cumpleaños, celebrarles su cumpleaños con los amiguitos. Le he prometido como él es tan loco de los piratas y de los romanos que le voy a llevar a Roma y como ya empezamos la gira en Latinoamérica en cuanto tengamos algunos días llevármelo conmigo a República Dominicana que tengo conciertos y a estar sobre todo con la familia, con Sonia, con el niño, llamar a mis padres que están en Jerez muy preocupados y sobre todo ponerme fuerte», son los planes que tiene en mente.