El nombre de Juan José Ballesta vuelve a copar titulares. Una vez más, unido a la polémica. El intérprete de ‘El Bola’ es de nuevo actualidad por su amistad con el okupa que tiene a los vecinos de Parla muy asustados. Era hace unos días cuando varios vecinos de la localidad madrileña denunciaban que un hombre había okupado un local en uno de los edificios, en el que realiza fiestas hasta altas horas de la madrugada.

Justo ese local comercial sufrió un incendio y los propios vecinos tuvieron que apagarlo antes de que el fuego se extendiese por el edificio. Un equipo del programa ‘Espejo Público’ se desplazó hasta la zona y la confesión que hicieron los vecinos dejó a todo el mundo atónito. El okupa es amigo de Juan José Ballesta y usa esa amistad como forma de amenaza: «No quiero que la Policía multe a las personas que vienen a las fiestas porque si no usaré mi influencia con mis amigos«.

El propio okupa, Gael, lo confirmaba: «Somos amigos, ha venido aquí un par de veces y también hemos ido a pescar”, decía dejando claro que a su amigo no le importaba su okupación, ya que le «entra por un oído y le sale por el otro”. El actor no dudaba en defenderse, desmarcándose de la actitud que muestra el okupa y confirmando su amistad: «No tengo culpa que mi amigo sea un delincuente”.

Escudándose, horas más tarde, en que Gael es amigo de su familia desde hace muchos años: «Gael es amigo mío, de mi madre y mi hermana de toda la vida, tenemos una bonita amistad. Es una bellísima persona, los amigos son los amigos. Lo que haga es su problema, ni comparto ni no comparto”. Ballesta ha explicado que le ha visitado un par de veces y que le lleva comida al local en el que reside aprovechándose de un «vacío legal”.

El actor, eso sí, ha querido desmarcarse de las fiestas que organiza y no ha titubeado a la hora de afirmar que no comparte para nada lo que hace en ellas. Una actitud confusa, ya que el pasado viernes por la tarde se celebró una fiesta en el local, que según Gael, tiene varias salas y más de 400 metros cuadrados, a la que estaba invitado Juan José Ballesta. Lejos de sorprenderse por su invitación o mostrar su oposición con su organización, el propio intérprete confirmó que no asistiría a la fiesta ya que tenía previsto un rodaje.

El okupa también ha aseverado, paralelamente, que no es el único personaje conocido que le respalda: “Tengo amigos que son cantantes o futbolistas. Si me denuncian, esto va a ser como la última cena”. Lejos de mostrarse preocupado con la situación que atraviesa, el amigo okupa de Ballesta se ha interesado en ser ‘trending topic’ en España y ha explicado que no tiene miedo de entrar en prisión porque ya ha estado.