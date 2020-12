Juan Avellaneda ha desvelado cómo está tras ser diagnosticado de cáncer, así como la dura enfermedad a la que ahora se enfrenta su padre.

Juan Avellaneda se confesó hace algunas semanas en una entrevista sobre cómo de duro fue enfrentarse al cáncer que padecía. El diseñador explicó punto por punto cómo había sido el proceso ante un tumor en su testículo, algo de lo que afortunadamente ya está recuperado, tal y como él mismo ha revelado. «Al principio reaccioné en negación. Nadie lo sabía, no quería preocupar a nadie. Me dijeron que, era una carcinoma, que no pasa nada, que me tenía que hacer revisiones cada tres meses, cada seis meses, y afortunadamente de momento, no ha pasado nada», aseguró entonces. Pero ¿cómo está ahora? En el vídeo que te ofrecemos a continuación no le escuchamos hablando de esto también de la enfermedad que le han diagnosticado a su padre.

Aunque él trata de enfrentarse a todos los reveses con una gran sonrisa e intenta ser positivo, para Juan Avellaneda a nivel de salud no está siendo su mejor año. Eso sí, es consciente de que la actitud es algo muy importante en esta batalla y en eso queda más que claro que tiene un sobresaliente. Por ello, muestra ante todo el mundo la visión optimista que le acompaña, una muleta que le sirve tanto a él como a los suyos para hacer frente a cualquier situación o golpe que le presente la vida. A nivel laboral y sentimental le va de maravilla, dos triunfos por los que está muy ilusionado y que le ayudan a mirar hacia el futuro.