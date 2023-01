Jota Peleteiro rompe su silencio para dar su versión sobre su ruptura con Jessica Bueno

Están siendo unas semanas muy convulsas para Jessica Bueno, quien intenta comenzar un nuevo capítulo de su vida tras su inesperada separación con Jota Peleteiro. En aquel momento, las informaciones apuntaban a un desgaste en la relación y a un flechazo que había tenido que el fuera jugador de fútbol con una joven en Ibiza. Tras meses de especulaciones, el gallego ha dado un paso al frente, ha roto su silencio y le ha dado su sitio a su nueva ilusión, Miriam Cruz.

Marta Riesco ha podido hablar con Jota Peleteiro y Miriam Cruz después de que saliera a la luz su relación. En los mensajes que ha mantenido la periodista de 'Fiesta' con la pareja, dejan claro que todos conocen los términos en los que acabó su relación con Jessica Bueno. "Ella y yo sabemos realmente lo que ha ocurrido y no tiene nada que ver con una infidelidad. Lo más importante son mis hijos y siempre voy a querer a Jessica", cuenta el exjugador de fútbol.

Por otro lado, Peleteiro asegura que está muy tranquilo con su manera de proceder tras el fin de su relación. "Por eso hay un acuerdo de divorcio, que han firmado las dos partes. Me encargo de toda la vida de mis tres hijos, no hay diferencia entre ningún de ellos", aseguraba haciendo referencia también a Francisco, el hijo que tuvo Jessica Bueno con Kiko Rivera.

De la misma forma, el empresario explica que conoció a Miriam Cruz tres semanas después de que la modelo "me pidiera el divorcio". Peleteiro coincide por primera vez a la joven en una reunión de trabajo. "Es otra persona la que le contrata a ella. Él se encarga económicamente de todo y ha dejado en buena posición a Jessica y a sus tres hijos", cuenta la reportera. Después de hacer públicos los mensajes que ha mantenido con la pareja, Marta Riesco insiste en que la clave de la separación está en el día que la modelo le pide el divorcio al empresario. "Esta esperaba que el exfutbolista luchase por ese matrimonio. Pero Jota estuvo de acuerdo con la decisión del divorcio", comenta la reportera. Jota Peleteiro ha negado por activa y por pasiva que su divorcio con la modelo se produjese por una infidelidad por parte de él. No quiere entrar en polémicas con Jessica y el resto de su familia y tampoco entiende que esta hiciera una exclusiva en una revista del corazón.

Miriam Cruz rompe su silencio

"La prensa se empeña en comprarme, en ponerme oficios a los que no me he dedicado. No soy modelo o influencer. Nunca criticaré a Jessica y sus hijos. No quiero ser famosa", le escribía Miriam Cruz a Marta Riesco. La joven también ha dejado claro que su relación con Jota comenzó cuando ya había una propuesta de divorcio sobre la mesa.