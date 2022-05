Tenían una unión de hermanos que parecía inquebrantable, les llamaban los reyes de la rumba pero, tras más de 40 años de éxitos, Los Chunguitos, Juan y José Salazar, se han separado. Una serie de desacuerdos les llevó a la ruptura y no hay posibilidad de reconciliación. De hecho, José ha iniciado su carrera en solitario y ha lanzado un sencillo al mercado, ‘La vida te sorprende’, y confiesa: “A pesar de lo ocurrido con mi hermano, afronto esta nueva etapa de mi vida profesional con mucha ilusión. Hay que seguir adelante y no estancarse en el recuerdo. No queda otra…”.

José, ¿cómo te planteas esta nueva etapa de tu vida?

Con muchas ganas de trabajar, una enorme ilusión y mucha fuerza. De verdad, estoy muy ilusionado.

¿Y contento a pesar de la ruptura con Juan?

Desde luego, muy contento.

¿Qué le deseas a tu hermano Juan?

Nada malo. Que le vaya bien, porque él también inicia una carrera en solitario.

¿Por qué se produjo vuestra ruptura?

Por culpa de terceras personas, que se metieron por medio y metieron cizaña. Juan decidió quedarse con su manager y ya está.

¿Ese manager es el culpable de todo?

Bueno, ahora prefiero no hablar de eso…

¿También se ha roto el diálogo entre hermanos?

Estamos distanciados, no lo puedo negar. Es muy triste, pero es así.

Os ha ocurrido lo mismo que sucedió entre vuestras hermanas, Toñi y Encarna, las Azúcar Moreno.

Muy parecido. Después de tantos años de compartir vivencias y escenarios, pasan cosas que lo rompen todo.

¿Sientes rencor?

No soy rencoroso. En mi corazón no tiene cabida el rencor. No se puede vivir tranquilo con eso dentro.

Pero a veces manda el corazón dolido.

Mi corazón es muy abierto y muy sincero y cuento las cosas como son.

¿Y tu alma?

Está muy tranquila. Y muy limpia.

¿No hay posibilidad de una reconciliación?

Ahora mismo no te puedo contestar, porque no lo sé. El tiempo y la vida lo dirán. De momento, quiero encarar mi carrera y mi vida en solitario.

¿Está invitado Juan a la presentación de tu single?

No va a venir.

¿Eso te causa dolor?

Como estamos distanciados no es posible que aparezca. Ha surgido así y debo centrarme en mis canciones y seguir adelante.

¿Por lo menos te ha llamado para desearte suerte?

No. Ni me ha llamado ni nada. Cada uno hace su vida. A ver si algún día las aguas se calman…

¿Qué opinan vuestras hermanas, Encarna y Toñi, de este problema?

Piensan que con el tiempo nos reconciliaremos, como les pasó a ellas.

¿De dónde sale el nombre de Los Chunguitos?

De cuando éramos pequeños y nos dedicábamos a tirarle piedras a los trenes que pasaban. Nuestra familia nos decía “¡pero que chungos sois!”.