Este martes, Concha Velasco cumple 83 cumpleaños. Una fecha muy señalada en la que no ha estado sola. La actriz, que en la actualidad vive en un geriátrico a las afueras de Madrid, tiene ha superado recientemente un bache de salud que supuso un susto para sus hijos, Paco y Manuel, quien se ha acercado a para felicitarla a la residencia Orpea Punta Galea, en Las Rozas. «Bien, está bien», ha explicado el escritor y guionista. La suya no ha sido la única visita que ha recibido la que fuera chica yeyé. Su amigo José Sacristán también se ha acercado «a traerle un regalito». El actor no oculta que su estado de salud es frágil: «Está fojita, está delicada, pero está bien».

Vídeo: Europa Press

«Tiene una lucidez bárbara y sigue recordando», ha explicado el actor, muy unido a Concha Velasco desde hace décadas. Son grandes amigos y en este día tan especial no ha querido dejar de acompañarla. «Está pachuchilla, pero es Concha Velasco. Y esto hasta que haya de ser», señala.

Manuel Martínez Velasco, por su parte, asegura que Concha estaba feliz por recibir visitas en su aniversario: «Claro que sí». Agradecido ante las muestras de cariño, ha dicho: «Estará encantada de tener hoy visitas, de teneros a vosotros. Amigos y familia, supongo que hoy estará muy animada y contenta».

