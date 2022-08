José Ortega Cano está atravesando por una etapa complicada a raíz de todas las polémicas familiares en las que se ha visto envuelto a consecuencia de sus continuas idas y venidas con Ana María Aldón. Intentando mostrarse ajeno a todas las informaciones que hay sobre la pareja, el diestro intenta ponerle buena cara al mal tiempo mientras que disfruta de sus vacaciones. El diestro está aprovechando al máximo el verano en Costa Ballena (Cádiz) y se atreve con todo para demostrar que está viviendo la vida. Así, hemos visto una faceta nueva del padre de Gloria Camila Ortega mientras que bailaba «Despechá», la exitosa canción de Rosalía.

Era Gloria Camila Ortega quien presumía en sus redes sociales del arte de su padre a la hora de hacer un vídeo en TikTok, la red social del momento, bailando el son de «Despechá», la exitosa canción de Rosalía de la que todo el mundo se ha enamorado. En el vídeo en cuestión, podemos verle siguiendo los pasos de su hermana Carmen en la terraza de la casa que tiene en Costa Ballena. Los dos aparecen juntos divirtiéndose y sumándose a este famoso trend que todo rostro conocido ha hecho. Vea el vídeo para ver esta faceta tan desconocida del diestro.

El peor verano de Ana María Aldón

Por su parte, Ana María Aldón está pasando el peor verano de su vida después de que lleve semanas en el foco mediático tras su supuesto mal rollo con la familia de su marido, Ortega Cano. Todo hace indicar que en breves se dará un paso al frente para comunicar al mundo que, efectivamente, su vínculo se ha desgastado por diversos motivos hasta el punto de tener que vivir separados.

La que fuera colaboradora de ‘Viva la vida’ está centrada en recuperarse y no se pronuncia públicamente al respecto, ya que podría estar débil por todo lo que se dice de ella en los medios de comunicación. «Ahora mismo mi prioridad soy yo. Si tenemos que dar información lo haremos nosotros», desveló sobre la posibilidad de que anuncien su separación.

Este tiempo separados físicamente está siendo muy necesario para ella: «Él está respetando porque me está viendo y sabe que no estoy bien, si en algún momento tenemos que dar una información seremos nosotros los que la daremos (…) Mi marido y yo tenemos la comunicación que tenemos que tener, no significa que no tengamos contacto porque no nos vean juntos, a mí ahora es cuando se me está empezando a ver porque yo ya estoy haciendo esfuerzos para hacer cosas que hace 20 días era incapaz de hacer», dice tajante.