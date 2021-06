José Ortega Cano, horas antes de su operación, reaparece y explica qué le van hacer

No son tiempos fáciles para José Ortega Cano. Hace unos días se tuvo que someter a una prueba médica, a la que acudió acompañado por Ana María Aldón. Se trataba de un TAC para evaluar cómo está su corazón. Una prueba que no obtuvo el resultado esperado, ya que este fue negativo, por lo que ahora el torero se tendrá que someter a una operación de urgencia. El diestro ha asegurado que se encuentra tranquilo, pero aún así no es plato de buen gusto que de una prueba de tal magnitud te salga un resultado negativo y tengas que entrar a quirófano de urgencia. Será este martes. Horas antes, él ha reaparecido para contarnos cómo se encuentra y qué tienen que hacerle.

José Ortega Cano reaparece horas antes de pasar por quirófano y lo hace con el semblante tranquilo

En el vídeo que hay al principio de las líneas de esta noticia, podéis ver las imágenes de las primeras declaraciones del torero después de que se conozca su nueva operación. José Ortega Cano ha revelado qué le tienen que hacer: «Es un cateterismo para ver cómo está todo«, ha dicho. Además, ha querido restarle importancia y gravedad al asunto, por lo que tal y como él mismo ha dicho, afirma que se trata de una pequeña intervención: «No, no. No es tampoco una preocupación grande. Puede que haya alguna cosita que modificar o puede que no la haya ¿no?«, explica.

A pesar de tener que someterse a esta operación de urgencia este martes, José Ortega Cano explica que se encuentra bien y confirma que será mañana el día de esta nueva intervención: «mañana, mañana», ha dicho. Fue este domingo cuando su pareja, Ana María Aldón, y colaboradora de televisión ha confirmado que el resultado de las mismas no han sido favorables y el torero deberá pasar por quirófano el próximo martes. La andaluza insistió en que no podía dar más detalle porque han recibido la noticia por teléfono: «Ni siquiera yo he mantenido una conversación el médico, estoy preocupada porque no sabemos qué le van a hacer».

La colaboradora de televisión está muy preocupada por el estado de salud de su marido

Ana María Aldón ha confirmado que su marido está preocupado porque no sería la primera vez que se tiene someter a una operación de corazón. «Sabíamos que tenía problemas cardíacos pero no sé qué ha podido ocurrir, cuando ven el daño…», decía la exconcursante de ‘Supervivientes 2020’ visiblemente afectada. Fue hace un año y medio cuando tuvo que pasar por la misma intervención, sin embargo, ahora ha vuelto todo a complicarse en lo que se refiere a su salud. La operación llega en medio del aluvión mediático causado por la emisión del documental de Rocío Carrasco, que ha puesto a todo el clan en el foco.