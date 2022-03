El martes 15 de marzo fue especialmente intenso para Gloria Camila Ortega. Ese martes no pudo reprimir su ira al encontrarse con Kiko Jiménez, en los pasillos de Mediaset. En los breves minutos que coincidieron le profirió insultos y reproches a voz en grito. No contenta con eso, la joven de despachó a gusto contra su exnovio en el plató de ‘Ya son las ocho’. Lo acusaba de ser practicar la «epicaricacia», o sea, alegrarse y «reírse de las desgracias de los demás». Y de mentir al asegurar que José Ortega Cano y Ana María Aldón se separaron poco antes de darse el ‘sí, quiero’, en septiembre de 2018.

Horas después, al torero le han preguntado qué opina del estallido de rabia de su hija contra el de Jaén, así como del acalorado discurso a favor de su familia que dio en el programa de Sonsoles Ónega. No se pierda el vídeo para comprobar que se siente orgulloso de ella. «Estuvo magnífica», ha explicado a la prensa gráfica cuando le han preguntado por el tema.

Vídeo: Europa Press

Fue durante la emisión de ‘Sálvame‘ cuando el andaluz ha revelado que la actual crisis entre Ortega Cano y su mujer no es la primera vez que atraviesan. «Se separaron hace cuatro años, antes de casarse. Ana María no soportaba situaciones que sucedían en su hogar y en su matrimonio«, ha relatado. «Tuvo que coger las cosas» e irse «un tiempo» a su casa de Sanlúcar de Barrameda. Hizo las maletas y se marchó, cansada del trato vejatorio de la familia del matador, que se referían a ella de manera despectiva: «La llamaban La Chusa». Harta de «las cosas que sucedían» en casa, como los «desplantes de la familia», hizo las maletas y se alejó durante un tiempo de su entonces futuro marido.

«Sé que Ana María se va a molestar. No le hará gracia que yo cuente esto, pero hay que dar un paso al frente», sostenía el ex de Gloria Camila. «Ya sucedieron cosas hace tiempo… Estábamos todos preocupados porque era una situación «incómoda» y «estresante». Según el joven, «el matrimonio sufrió bastante porque Ortega Cano no dio un golpe en la mesa» y porque no le da a su mujer el lugar que le corresponde «cuando hay personas que se meten por medio» de su matrimonio. «Que Ortega Cano se tenía que esconder para hablar con según qué familiares», añadía. Además, «había muchos desprecios» tanto por parte de Rocío Flores como de su ex novia: «Gloria Camila le ha hecho muchísimos desprecios». Ante esto, la aludida negaba la mayor minutos después: «Jamás he llamado Chusa a nadie, y menos a Ana».

