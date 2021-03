José Ortega Cano está muy molesto por lo que ha contado Rocío Carrasco sobre él y, de paso, por cómo esto ha afectado a Antonio David Flores, ahora sin trabajo, señalado por la opinión pública y con el pasado pisándole los talones. Vea los vídeos

José Ortega Cano tiene un cabreo monumental y no es para menos. El diestro no está contento después de ver cómo Rocío Carrasco ha puesto en duda la felicidad de Rocío Jurado en su matrimonio. Es más, llegaba a calificar de “error” su enlace, dejando abierta la posibilidad de que las especulaciones entren en juego, dado que no llegó a explicar con detalle por qué no aprueba esa boda que tan feliz hizo a su madre en su día. El diestro ha querido dejar claro que no sabe a qué se refiere la hija de su mujer al poner sobre el tapete mediático esta cuestión, a sabiendas del daño que le provocaría y sin atender al cariño que un día se profesaron.

Vídeo: Europa Press

Pero este no es el único motivo por el que el diestro está inquieto y es que tampoco ve con buenos ojos lo que está sufriendo Antonio David Flores tras las acusaciones de Rociito de supuestos malos tratos, a pesar de que hasta 7 jueces distintos desestimaran sus acusaciones y sentenciaran a favor del ex guardia civil. José Ortega Cano ha querido dejar claro que en ningún momento ha sido testigo de episodios de posibles malos tratos de su exyerno hacia Rocío Carrasco, alegando que lo que sucede en el interior de una casa es privado y nadie es conocedor de ellos hasta que los protagonistas rompen su silencio y lo hablan sin reparo. Ambos ya dieron este paso, pero el torero ahora se ha visto en medio de un cruce de acusaciones al que se niega a participar. Al menos, prefiere dejar claro que él no ha sido testigo de ningún suceso similar, pese a que en su día acusara al excolaborador de ‘Sálvame’ de este mismo asunto cuando entró telefónicamente a ‘Salsa Rosa’ para señalarle.

Vea el primer vídeo, en el que José Ortega Cano defiende el amor en su matrimonio con Rocío Jurado y, de paso, confiesa cómo está su hija, Gloria Camila, ante esta nueva guerra familiar. En el segundo vídeo encontrarás la defensa del diestro a Antonio David Flores y cómo pone en duda el testimonio de Rocío Carrasco, que acusa a su ex de supuestos malos tratos. ¡Dale al play!

Vídeo: Europa Press