José Ortega Cano aclara por fin cuál es su relación con su hermana Conchi

En los últimos días se ha desatado un pequeño vendaval en el entorno de José Ortega Cano. A raíz de la reciente operación de corazón del torero, su familia se ha mostrado muy inquieta. Y es que a la debilidad con la que salía del hospital tras la intervención se sumaba el hecho de que, apenas unas horas después, al regresar a casa, tuvo que regresar al centro sanitario porque sentía mareos, se encontraba mal y tenía la tensión muy baja.

La tensión provocada ante la preocupación por su estado de salud ha provocado que salten chispas entre Ana María Aldón y los hermanos del maestro. En especial Paco y Conchi. Ambos se mostraron especialmente nerviosos ante las cámaras, llegando incluso a llorar ante la posibilidad de que algo sucediera al de Cartagena. Lo que nadie imaginaba era que el origen de la tensión estaba en la supuesta falta de relación de los hermanos de Ortega Cano con la mujer de este. Y es que se ha rumoreado con la posibilidad de que entre ellos exista una nula relación. O, en caso de haberla, sería tan gélida como un témpano de hielo.

El torero aclara que la relación con Conchi «es muy buena»

Ante estas acusaciones, el que fuera marido de Rocío Jurado ha querido aclarar cómo es verdaderamente su relación con su hermana Conchi. Y es que ella ha sido la que se ha mostrado más indignada ante los medios de comunicación por las dificultades que, según ha contado, ha tenido que afrontar para poder establecer contacto con Ortega Cano.

Este martes, el protagonista de las informaciones ha salido al paso de los rumores sobre un posible distanciamiento y ha aclarado que con su hermana no tiene problema alguno. La relación con ella «es muy buena», ha explicado. Sin querer explayarse sobre este asunto, el padre de Gloria Camila ha querido así poner punto y final al enfrentamiento que su hermana Conchi había comenzado días atrás.

Un conflicto familiar que ha terminado protagonizando minutos de oro en televisión. El pasado fin de semana, Ana María Aldón negaba en ‘Viva la vida’ que hubiese hecho la vista gorda a las llamadas de teléfono de Conchi. «A mí no me ha llamado, ni una sola vez. No tengo ningún problema con ella», decía. Incluso detallaba que había puesto a disposición del programa su teléfono móvil para que confirmasen que lo que estaba diciendo era cierto.

Las quejas de Ana María Aldón: «No entiendo esa inquina conmigo»

«Esa tarde me puse en contacto con Paco Ortega, le pregunté si me había llamado y me dijo no. Es más, me dijo que no tenía mi teléfono porque los había perdido al cambiar de móvil. Así que Conchi no hable en boca de Paco», se lamentaba. «No entiendo esa inquina conmigo y no lo voy a permitir porque no me parece justo».

Por último, la andaluza hacía una petición. Ante el delicado estado de salud de su marido, cree que hay que evitar este tipo de malentendidos que tanto daño hacen a su marido: “Teniendo en cuenta que a mi marido le han operado de corazón y no le deben dar disgustos, voy a ser lo más sensata posible… y sincera. A mí no me ha llamado ni una sola vez, ni una sola».