Jose Luis Moreno rompe su silencio: «Lo estoy llevando muy bien»

Fue detenido por la policía el pasado 29 de junio, acusado de ser el presunto líder de una una organización internacional que habría cometido delitos de estafa -por una cifra que podría ascender a 80 millones de euros- blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros. Y en estos casi dos meses desde que la Operación ‘Titella’ salió a la luz, José Luis Moreno apenas se había pronunciado sobre la investigación judicial que pesa sobre él.

Este jueves, el empresario del mundo del espectáculo ha acudido a los juzgados cercanos a su domicilio, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, para firmar. Es la condición que le impuso el juez que instruye el caso, el pasado 1 de julio, para concederle la libertad condicional. Una libertad con condiciones que consiguió tras pagar una fianza de 3 millones de euros.

«Lo estoy llevando muy bien»

Sereno, el madrileño salía del recinto acompañado de su abogado. Antes de entrar en el vehículo que lo conduciría a su vivienda, ha hecho unas breves declaraciones. Con ellas ha querido dejar claro que está tranquilo. «Lo estoy llevando muy bien», reconocía cuando se le ha preguntado por el complicado momento que atraviesa.

Y es que a raíz de su detención su credibilidad y prestigio como empresario han quedado en entredicho. Han sido numerosos los rostros conocidos que han revelado el trato vejatorio, las insinuaciones fuera de lugar de Moreno en el entorno de trabajo, los insultos o los impagos del millonario. En las últimas semanas, profesionales de los medios de comunicación o las artes escénicas, como Sandra Barneda, Rafa Mora, Mónica Pont, Risto Mejide o Serafín Zubiri han alzado su voz para denunciar los abusos que, según su versión, han vivido por parte del que fuera ventrílocuo.

«Hablaré cuando esté todo bien amarradito», confiesa José Luis Moreno

En la actualidad, Moreno está recluido en su mansión preparando su defensa con sus abogados. Hasta la fecha ha negado que estafase al empresario Alejandro Rommers – que habría financiado con 35 millones de euros una superproducción, ‘Resplandor y tinieblas’, que nunca se llegó a rodar. Él defiende que hay más de 2000 minutos de grabación de dicha serie y que puede probarlo. Pero cree que ahora no es el momento de hablar. «Hablaré cuando esté todo bien amarradito», ha adelantado.

Estas declaraciones del productor anuncian que aún queda mucha tela que cortar. Y mucho que contar también de la entramada madeja en la que se ha convertido su vida. Para él, se trata de una especia de campaña. «Está de moda lo de los acosadores. Hasta el propio Plácido Domingo que le conozco muy bien porque he hecho muchas producciones con él le han acusado de acosador y yo he sido testigo de que casi se puede decir que era lo contrario. Le diría que no se esfuerce en entrar en detalles», decía en una conversación telefónica con ‘Sálvame’.

También ha explicado que no tiene miedo. «Si me veo en prisión, será otra experiencia más y desde allí veré cómo ha ocurrido, qué ha ocurrido y si es justo sentiré que es justo y si es injusto estaré muy poco. No le puedo decir más», ha comentado. «En este momento no puedo tener miedo. Puedo estar incómodo y sentirme mal. Tener miedo me parecería torturarme antes de tiempo», ha añadido.

Al igual que el resto de detenidos, José Luis Moreno no sabe qué datos se han descubierto en las investigaciones de la ‘Operación Titella’. Hay secreto de sumario y José Luis ha insistido en que solo le queda esperar para saber cuál será su futuro. «Se puede tener por cosas muy inminentes o se puede controlar cuando una persona está tranquila sobre su actitud, sobre lo que ha hecho, sobre las informaciones reales que tiene. No puedo tener miedo… (…) El sumario es secreto y cuando se abra ustedes van a saber todo lo demás», ha comentado.

Cabe recordar que cuando la policía entró en el domicilio de José Luis Moreno, los aganetes hallaron 200.000 euros en efectivo y 400.000 euros en pagarés a las entidades investigadas. Las investigaciones policiales de la operación sitúan al productor como líder de un complejo entramado societario que supuestamente se utilizaba para blanquear grandes cantidades de dinero. El productor ha aparecido este año en la lista de morosos a Hacienda (una vez más), siendo uno de los que más dinero debía, en concreto, 2,6 millones de euros. Estos números rojos proceden de dos de sus empresas, cuyas deudas ascienden a 1,6 y 1,04 cada una de ellas.