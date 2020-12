José Luis Martínez-Almeida ha vuelto a opinar sobre el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. ¿Pide su reconciliación de nuevo o ya entiende el dolor del Dj hacia su madre? También opina sobre Tamara Falcó y cómo se salta el confinamiento: ¿la salva o la condena?

José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de la Comunidad de Madrid, lo ha vuelto a hacer. Mientras todo parece estar politizado y el debate sobre el coronavirus, pese a ser una crisis sanitaria, parece ser más una moneda de cambio política que una pandemia a la que debemos hacer frente en común sin diferencias partidarias. Él, en cambio, parece haber encontrado en la crisis entre Isabel Pantoja y su hijo, Kiko Rivera, un aire fresco para hablar abiertamente ante los medios para dejar tanto drama a un lado. Aunque en Cantora ahora un huracán desestabiliza sus cimientos, al igual que sucede estas semanas en el Congreso de los Diputados, parece más entretenido opinar sobre las desavenencias de la tonadillera y su vástago, que tanto juego está dando desde que se conociese su ruptura y decisión de dirimir sus diferencias ante un juez.

Vídeo: Europa Press

¿Qué opina ahora José Luis Martínez-Almeida al respecto? El alcalde de la Comunidad de Madrid tiene una firme opinión sobre el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera. En su día fue un revuelo mayúsculo que el político hablase del tema sin mayor reparo preguntado por Sonsoles Ónega: “En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme, dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo. Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos además cuando falta”, mantenía el político, que pedía a la cantante y a su hijo que “hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo”. Ahora bien, eso es lo que decía hace un mes sobre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Sigue defendiendo el amor de una madre por encima de todo o entiende mejor el motivo por el que Kiko Rivera le ha plantado cara a la suya?

