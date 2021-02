El alcalde de Madrid ha dedicado unas palabras de lo más especiales a Ayuso después de su comentado encuentro en plenas calles del centro de la capital.

José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso han protagonizado la imagen del día. El alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad se han reunido este jueves para recorrer las calles del centro de la capital. La idea era ver en primera persona los desperfectos que se causaron en la ciudad después de los disturbios llevados a cabo por los que protestaron tras el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

Como no podía ser de otra manera, el alcalde Madrid ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para hablar sobre los hechos ocurridos en la madrugada del miércoles. Pero sus declaraciones han llamado mucho la atención, y no por lo que ha dicho sobre las protestas. A raíz de la foto que se ha hecho viral, en la que aparecen ambos frente a un escaparate de una tienda de vestidos de novia, donde se podía leer «Mi historia de amor», muchos han hecho bromas al respecto.

De hecho ha hablado precisamente Almeida, que no podía evitar sonreír por la anécdota y ha dedicado unas bonitas palabras a Ayuso: «Estoy de acuerdo en que esa foto ahí delante de esa tienda de trajes de novia con Isabel y conmigo y después del Día de San Valentín, se podía prestar a cierto cachondeo. Y por eso hemos hecho esos comentarios», ha empezado diciendo Almeida.

Ha aprovechado la ocasión para dedicarle lo que muchos han considerado como una declaración ¿de amor?: «También digo… Desde luego, cualquier hombre querría estar con Isabel Díaz Ayuso. Sí, sí, lo digo totalmente seguro. Cualquier hombre querría estar con ella. Yo lo estoy en el plano político completamente», terminaba diciendo.

La que no se ha pronunciado al respecto ha sido Isabel Díaz Ayuso. Donde sí ha hecho algún comentario ha sido en el momento de la foto. Y es que el paseo terminó en una tienda en la que aparecía un letrero de «Mi historia de amor». La presidenta de la Comunidad de Madrid, consciente de los comentarios que iba a suscitar la foto, dijo en voz alta: «Los solteros de oro de Madrid».

A sabiendas de lo que iba a ocurrir después, Ayuso ha aclarado: «No es para nosotros, eh». Por su parte, el alcalde de la capital añadía: «Aquí va a hacer mucho cachondeo, eh». La presidenta, no conforme, declaraba: «Podemos ser como Isabel y Fernando y montar ahí un buen tinglado».

No es la primera vez que las palabras de Almeida se convierten en virales. También se convirtió en protagonista de la actualidad cuando dio su opinión sobre la guerra mediática que inició Kiko Rivera contra su madre, Isabel Pantoja. Le parecía tan poco creíble que madre e hijo llevaran a cabo esta guerra que no dudó en mandarle un mensaje al dj.

«¿Usted es de Isabel Pantoja o de Kiko Rivera?», le preguntaba Sonsoles Ónega después de haber hablado de temas de actualidad políticos. Lejos de desmarcarse del asunto, Martínez-Almeida se mojó y dio su más sincera opinión: «En las relaciones sobre madres e hijos no sé si meterme dada mi soltería y mi falta de paternidad. No soy el más experto. Sí haría una reflexión desde la condición de huérfano que tengo», empezaba diciendo.

«Madre no hay más que una y luego se la echa mucho de menos, además cuando te falta», explicaba el alcalde. Incluso se animaba a dar un consejo al músico para lograr un entendimiento con su progenitora. «Que hagan un esfuerzo por tratar de llegar a un acuerdo. Al final cuando no estén uno o no esté otro se darán cuenta de que han perdido demasiado tiempo en peleas. Que yo lo he sentido y he sufrido la pérdida de una madre y sé lo que es», concluía.