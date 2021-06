José Antonio Canales Rivera se ha pronunciado y ha desvelado cómo está tras conocerse que él será el heredero universal de su tío, Riverita

Tras la muerte de Riverita a los 74 años, muchos aludieron a José Antonio Canales Rivera como «el heredero universal». Una información que rápidamente fue desmentida por uno de los hermanos, Antonio Rivera, quien aseguró que «no todo se lo había dejado a él». «La herencia está repartida y a mí lo que me deje mi hermano es oro todo porque José para nosotros ha sido un hombre tan especial y tan grande que cualquier cosa que deje siempre está bienvenida (…) Todo no se lo ha dejado, todo no». Sus palabras negaban que fuera así, sin embargo, ahora es Canales Rivera quien vuelve a dar un giro a esta historia, tal y como puedes comprobar si visualizas el vídeo de esta noticia.

Vídeo: Gtres

Aunque en un principio no quiere entrar en detalles, el torero asegura estar muy feliz con la decisión que tomó su tío antes de morir. Fue el pasado 22 de enero cuando murió el hermano de Paquirri en Barbate tras un tiempo enfermo, ya que padecía un cáncer que finalmente no logró superar. Dejó desolada a su familia al ser muy querido entre los suyos, no obstante, ahora podría reinar la tensión en su círculo, ya que su patrimonio está en boca de muchos. A pesar de que se desconoce exactamente qué es lo que dejó Riverita en herencia, su hermano ha dado ciertas pinceladas de qué tenía en vida. En su testamento además de familia, dejó a otras personas de su entorno que también le apoyaron a lo largo de su vida.

«Lo que ha dejado vale más que las deudas que tiene. Tiene unas deudas simples. El chalet de Barbate vale mucho dinero. Ha dejado unas deudas relativas, normales. ¡Ojalá me hubiera dejado a mí todo eso! La casa de Barbate es un terreno que tiene 616 metros cuadrados. El suelo nada más vale mucho dinero. Es una casa a la que hemos tenido siempre mucho cariño. Es una casa que vale mucho«, espetó Antonio Rivera, lo que da a entender que su herencia era más cuantiosa de lo que algunos se podrían llegar a imaginar. A pesar de que, a día de hoy, se mantiene públicamente que él será quien reciba la mayor parte de su patrimonio, Antonio Rivera ha explicado que su sobrino no fue la única persona que se ocupó personalmente de Riverita durante los meses que estuvo enfermo. «Nosotros siempre hemos estado unidos. Le hemos ayudado todo lo que hemos podido cuando ha estado enfermo. Era el ojito derecho de mi padre, de mi hermano Paco, de mi madre, de todos los hermanos», detalló.

No es la primera vez que José Antonio Canales Rivera se ve implicado en lo relacionado con el legado de su tío Riverita. Poco después de la muerte del torero, Mónica, una amiga íntima del matador, acusaba al primo de Kiko Rivera de no haberse hecho cargo de su tío durante su enfermedad. Incluso explicaba que se llevado una importante cantidad de dinero, así como objetos de «mucho valor» de su domicilio.