Jorge Sanz es uno de esos pocos actores a los que hemos visto crecer delante de los focos del cine y la televisión. A sus 52 años, el intérprete es un orgulloso abuelo de la pequeña Vega. El bebé es fruto de su primera hija a la que conoció cuando cumplió 18 años. Sobre este asunto se ha pronunciado en profundidad durante una sincera entrevista en ‘Viernes Deluxe’.

Con un brillo especial en los ojos, el actor ha hablado del nuevo miembro de la familia. «Me da un poco de vértigo, pero me ha dado mucha seguridad. Siento que se ha cerrado un ciclo. Ahora tiene todo sentido. Lo que he hecho ha merecido la pena. Toda la vida que he llevado», ha explicado con evidente emoción. La pequeña es fruto de su primogénita: «A mi hija mayor no la conocí hasta que cumplió los 18. Tuvimos un flechazo inmediato».

Jorge Sanz y su primera paternidad

Jorge Sanz ha contado que se convirtió en padre de una relación pasajera cuando era muy joven, con solo 18 años. Sin embargo, nunca ejerció como tal. «Me arrepiento de no haber reaccionado antes. Cuando quise hacerlo ya era demasiado tarde». Y es que la madre de la niña ya había rehecho su vida con un hombre que reconoció aquel papel. «Me arrepiento de no haber ejercido de padre de mi primera hija desde que nació».

El madrileño ha subrayado que siempre quiso respetar la vida de su hija, también la que respectaba a su esfera familiar. «Mi hija nunca me ha reprochado nada. Ella sabía quién era su padre. Yo le había dicho al padre que estaría ahí, pero daría un paso atrás. No había un día que no me arrepintiera y no pensara en ella. Yo tenía un agujero enorme. Estábamos los dos deseando conocernos», ha afirmado. Finalmente cuando su hija cumplió la mayoría de edad mantuvieron su primer encuentro. «Lloré muchísimo el día que conocí a mi hija».

Muy orgulloso de su hija

Asimismo ha indicado que ambos han recuperado el tiempo perdido. «Nos hemos abrazado, hemos llorado, hemos convivido. Hemos estado bajo el mismo techo tres años. Ahora no echo nada de menos». El intérprete ha manifestado que tiene una relación muy cómplice con su primogénita. «Con mi hija tengo una conexión muy especial. Es una de las historias de amor más bonitas que he tenido en mi vida. Tengo una relación muy de tú a tú. Es un amor muy intenso». Se ha deshecho en elogios hacia esta: «Es maravillosa. Tiene un sentido del humor fantástico y está muy orgullosa de mí. Yo también de ella». Jorge Sanz está disfrutando al máximo de esta etapa de su vida como abuelo. «Yo he sido muy niñero y estoy intentado exprimir el tiempo que paso con mi nieta».