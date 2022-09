El lunes 19 de septiembre, Jorge Javier Vázquez ha regresado al plató de ‘Sálvame’. Ante su inminente vuelta a Telecinco tras un mes y medio de vacaciones. Su vuelta al trabajo no ha tenido nada de convencional: el presentador ha aterrizado, literalmente, a en los estudios de Mediaset en una avioneta y ataviado con ropa de explorador, al más puro estilo ‘Memorias de África’. Una puesta en escena por todo lo alto que ha precedido a una importante confesión. La muerte de su amiga y compañera Mila Ximénez lo ha sumido en una profunda tristeza. «He estado muerto durante un año. Mentalmente, emocionalmente, sin sentir absolutamente nada. El fallecimiento de Mila me dejó trastocado«, ha explicado. «Estaba entrando en una espiral autodestructiva. Notaba que por ahí no podría continuar, que la vida no podía ser eso. No me sentía mayor: me sentía viejo… Llevo un año sin salir de casa, sin tener relación y sin tener ganas de relacionarme».

El de Badalona jamás imaginó que la muerte de Mila iba a afectarlo tan profundamente: «No pensaba que tanto. He pensado mucho sobre ese asunto. ¿Sabes lo que ha significado para mí la muerte de Mila? A los 52 años me he hecho adulto. Yo me sentía muy adolescente con ella. Como si no tuviésemos la edad que teníamos. Ella falleció con 69 años y yo este año me he sentido muy viejo, no tenía nada de ganas. Sentía que todo se había acabado, no quiere decir que me quisiera quitar del medio, pero no tenía absolutamente ninguna ilusión. Mi vida cambió incluso con los horarios. Empecé a meterme en la cama a las nueve de la noche».

«Creo que he pasado el duelo», dice Jorge Javier sobre la muerte de Mila Ximénez

«Siempre he sido una persona de estar en casa, pero vuelvo con ganas de veros, de salir, de relacionarme. Creo que he pasado el duelo, que es algo que tienes que pasar. Hay que pasar la rabia, la aceptación. Necesitaba pensar, pasar a limpio parte de mi historia y pasar eso por lo que he estado castigándome tanto tiempo«, ha contado a Belén Esteban. Todo lo que ha vivido le ha hecho llegar a importantes conclusiones. Y ha podido dar un giro a ciertos aspectos de su vida: «Quiero anunciar algo que es la culminación de todo este proceso», ha adelantado. Es algo que ha había dicho el pasado viernes: tiene algo importante que decir y que compartir con la audiencia y lo hará delante las cámaras.