Este viernes, Telecinco emitía ‘El precio del silencio’, un especial en el que se recogían todos los comentarios que habían vertido los familiares mediáticos de Rocío Carrasco desde que se emitiera el primer episodio de su serie documental. Una recopilación que desenmascaraba a Rosa Benito y mostraba sus cambios de opinión con respecto a su sobrina a lo largo de estos meses. Un día después y sin apenas recuperarse de la llamada en directo de José Antonio a su sobrina, Jorge Javier Vázquez tomaba la palabra en ‘Sábado deluxe’ y le mandaba un mensaje a la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. En concreto, el presentador la ponía contra las cuerdas y le exigía que se posicionara en el conflicto familiar.

«Que se posicione públicamente en el tema que les ocupa. Estás conmigo o no te la crees. Rosa Benito tiene que decir ya de una vez si apoya a su sobrina o no lo hace porque llegados hasta este punto la equidistancia no vale», ha exclamado el presentador durante la emisión de ‘Sábado deluxe’. Tras esto, el de Badalona ha hecho hincapié en que la llamada de José Antonio «refrenda todo lo que contó Rocío Carrasco sobre la soledad de no poder acudir a nadie de su familia».

Jorge Javier Vázquez insta a Rosa Benito a que se moje y diga de una vez por todas está del lado de su sobrina. Si esto no ocurre, el presentador de ‘Sálvame’ tiene muy claro que deberán empezar a plantearse y cuestionar «si la familia quería de verdad a Rocío Jurado». «Cuando hay un miembro de la familia que destaca, también hay otros sentimientos en los que piensan que no tienen suficiente. Cualquier elemento ajeno, como en este caso es Fidel, es visto como un enemigo», ha reflexionado el presentador.

Estas palabras llegan tan solo unas horas después de que Carlota Corredera confesase en el programa de las tardes de Telecinco que conocía de primera mano que Rosa Benito no había visto el documental de Rocío Carrasco y no podía entender que alguien que no conocía de manera íntegra el contenido podía lanzarse a opinar de manera abierta sobre el mismo.

Rocío Carrasco acusa a Rosa Benito de ser una veleta

‘El precio del silencio’ ha evidenciado de manera clara los cambios de opinión de Rosa Benito a lo largo de los últimos meses. En concreto, un día después de la emisión del primer capítulo, la exmujer de Amador Mohedano se rompía al hablar del intento de suicidio de su sobrina y reconocía que entendía de lo que estaba hablando porque ella también había intentado acabar con el dolor de su vida. Semanas después, la madre de Chayo Mohedano comenzaba a poner en duda todos y cada unos de los relatos de la hija de Rocío Jurado y la acusaba de mentir.

Después de ver que su tía comenzó a empatizar con ella y terminó acusándole de mentir, Rocío Carrasco se sinceraba en ‘Montealto’ y reconocía que esta iba con el viento y actuaba en función de los toques de atención que recibía por parte de su familia. «Según cuantas veces suene su teléfono, va cambiando de registro. Es veleta dependiendo de quién le dé el toque de atención«, admitía sin ningún tipo de filtro.

Por otro lado, durante ‘Sábado deluxe’, Bárbara Rey no ha dudado en mostrar de manera pública su apoyo a Rocío Carrasco y compartía con la audiencia un episodio familiar que le hacía estar más cerca si cabe de la empresaria. La exmujer de Ángel Cristo reconocía que en su momento tuvo que vivir como su madre y su hermano le dieron de lado cuando reunió las fuerzas necesarias para hacer público que estaba siendo víctima de malos tratos. Sin embargo, su familia no quiso nunca que esta se separase. «Para ella el dinero era lo más importante, para mí ha sido una carga muy grande y muy duro. Que a mí no me protegieran, ni me ayudaran psicológicamente y humanamente… Merecía la pena ajustarse un poco el cinturón un tiempo hasta que yo pudiera reiniciar mi vida. Me hizo mucho daño. Lo pasé mal«, recuerda con un nudo en la garganta.

Bárbara Rey admite que es muy duro el hecho de saber que no cuentas con el apoyo de tu familia y por ello entiende el dolor por el que ha pasado Rocío Carrasco: «Que te abandonen de esa manera, lo que ella cuenta es verdad pero aunque no lo fuera es tu sangre y duele». Después de escucharla, Jorge Javier Vázquez ha insistido en que la familia de Rocío Carrasco ha hecho todo lo posible para humillarla: «Se han sumado a la manada que critican, es para hacer un carpetazo definitivo«.