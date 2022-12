Jorge Javier Vázquez ha cambiado su opinión respecto a Rocío Carrasco después de que esta decidiese romper su silencio y contar su verdad sobre lo vivido al lado de Antonio David Flores y su familia más mediática. Antes, el presentador ni tan siquiera reparaba en ella y ha llegado a confesar que no le interesaba como personaje público, pues le daba cierta pereza, pero ahora no solo siente predilección por ella, sino que presume abiertamente de que se ha convertido en una buena amiga y ya disfrutan de tiempo de ocio fuera de los pasillos de Mediaset. Ahora, el conductor de ‘Sálvame’ ha querido sincerarse sobre este cambio de opinión sobre la hija de Rocío Jurado, pues considera que no ha sido del todo justo con ella en el pasado, y confiesa que cometió un tremendo error con ella del que ahora no puede más que arrepentirse.

Jorge Javier Vázquez está de promoción de su última novela, lo que le ha llevado a recorrer España y sentarse con diversos medios de comunicación, pero también con youtubers para llegar a un público más joven. Así lo ha hecho con Malbert, con el que se ha confesado, reconociendo que antes de saberse su versión de los hechos, Rocío Carrasco “era un alma en pena, una persona que me aburría mortalmente”, aunque ahora la mira con otros ojos. Y es que no solo la considera el personaje estrella de la cadena, sino que también goza del privilegio de ser una de sus nuevas mejores amigas: “Hablamos todas las mañanas, nos ponemos al tanto de nuestras vidas”, reconoce el presentador al youtuber en el podcast ‘Querido Hater’.

Pero Jorge Javier Vázquez ha ido más allá y ha hablado de los errores que ha cometido Rocío Carrasco, pero también de los suyos propios. “Una de las equivocaciones de Rocío fue estar en silencio”, afirma el presentador, que cree que le ha pasado factora mediática el hecho de guardar silencio durante 20 años sobre lo que después denunció públicamente que le hizo Antonio David Flores y su propia familia. No fue hasta que ella se vio con fuerzas cuando decidió tirar de la manta y poner a cada uno en su lugar, lo que ha supuesto que no todos se crean su mensaje o que consideren que llega tarde para según qué reclamaciones.

Algo que también le pasó al propio Jorge Javier Vázquez, que ahora lamenta que no actuó como un profesional al tratar los temas sobre Rocío Carrasco: “Yo admito que, como profesional, no estuve a la altura. No me interesó la historia, desconectaba porque no entendía absolutamente nada”. Durante dos décadas, la versión que se extendió por los medios fue exclusivamente la expuesta por Antonio David Flores y todos los miembros mediáticos del clan Mohedano, lo que hizo imponer una creencia que después Rocío Carrasco ha tratado de desmontar, aunque le ha costado mucho.

Ahora Rocío Carrasco no está sola y goza de buenos amigos dentro de Mediaset, donde ahora brilla con luz propia más allá de los asuntos escabrosos que ha expuesto sobre lo sucedido en el pasado. Ahora está mostrando una faceta distinta los viernes en el ‘Mediafest Night Fever’, donde se sube al escenario para cantar, bailar, interpretar y, sobre todo, divertirse, lo que ya se ha traducido con una victoria en el programa y la firme determinación de repetir hazaña, con Jorge Javier Vázquez como testigo, que la apoya en cada una de sus iniciativas para hacerla sentir que no le faltará más un confidente y un amigo.