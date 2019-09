3 GH VIP 7 arranca con un nuevo episodio polémico para Jorge

Hace escasas horas, Jorge ya tuvo que lidiar con su primer miura, la madre de Noemí Salazar, la nueva concursante de GH VIP 7, que entendía que Jorge seguía teniendo trato de favor y favoritismo: «Yo sé que a ti como te dé por uno… Pero todos somos iguales, todos somos familiares, pero siempre veo que es lo mismo. He venido con mucha ilusión, vengo de un reality, de un espacio completamente distinto, vengo a apoyar a mi hija porque es su sueño y no es porque sea el mío. Estoy aquí pero no me siento apoyada, no siento que me den mi sitio y no estoy cómoda».