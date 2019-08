Jorge Javier Vázquez ya tiene fecha de estreno de su nueva obra teatral

Jorge Javier Vázquez ha recibido una gran noticia. El presentador ya tiene la fecha de estreno para su nuevo otra teatral ‘Desmontando a Séneca’ después de que tuviera que cancelar su gira de teatro ‘Grandes éxitos‘ tras sufrir un ictus el pasado mes de marzo. Ahora, Jorge vuelve a subirse a las tablas y sabemos qué día será.

El popular presentador ha querido compartir con sus seguidores el día que volverá a cumplir uno de sus sueños: volver a subirse a las tablas de un teatro. Será el próximo 13 y 14 de marzo en el Teatro Góngora. Y es que la obra de teatro ‘Desmontando a Séneca’ se estrenará en la ciudad de Córdoba.

Jorge Javier estaba muy emocionado de anunciar esta noticia : «Qué felicidad poder contar que estrenamos #DesmontandoaSéneca en Córdoba«, ha confesado. Aunque todavía queda una larga espera, a Jorge ahora la toca «vivir la espera», tal y como él mismo ha dicho.

Ha sido un año complicado para Jorge Javier. Cuando sufrió el ictus el pasado mes de marzo por el que tuvo que permanecer ingresado unos días y tuvo que abandonar su obra teatral ‘Grandes éxitos’, que como su propio nombre dice, estaba cosechando un gran éxito.

Pero otra de las preocupaciones que tenía el presentador era no poder estar al frente de la histórica edición de ‘Supervivientes’, un programa que se ha convertido en su formato preferido y donde además se reencontró con Isabel Pantoja.

Jorge siempre ha querido ser artista y el teatro es lo que siempre ha querido hacer. Su sueño lo cumplió con su primera obra ‘Iba en serio’, que también tuvo que dejar cuando se puso enfermo. Algo que ocurrió también después con su obra ‘Grandes éxitos’, que tuvo que abandonar tras sufrir un ictus.

Fue a principios de julio cuando Jorge Javier anunció que tendría nueva obra de teatro: «Hoy soy muy feliz. Mi vida comienza poco a poco a recolocarse. En marzo estrenamos ‘Desmontando a Séneca’, de Txalo Producciones. Gracias @juan_carlos_rubio_cruz por confiar en mí y por volver a aparecer en mi vida en el momento justo», escribió.

Hace unos meses, precisamente, contaba cómo vivió el peor episodio de su vida: «Me fui un fin de semana a Marrakech con una amiga y me desmayé. Al despertarme no noté absolutamente nada. El domingo salí de copas y me acosté muy tarde. El trabajo del martes por la noche y el miércoles noto que me duele la cabeza. El jueves hice ‘GH Dúo’ con un dolor de cabeza tremendo», contaba sobre los momentos previos a tener que ingresar en el hospital.