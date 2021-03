La que fuera colaboradora de ‘Sálvame’ ha atacado con dureza a Jorge Javier Vázquez y a Kiko Matamoros en su Twitter con unos calificativos que se han hecho virales. El presentador de televisión estudia tomar acciones legales al respecto.

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser protagonista de la actualidad, y no porque haya tenido algún encontronazo con alguien en un plató de televisión, sino por otra cosa muy distinta. El presentador ha sido objetivo de una persona conocida en Twitter, donde ha recibido insultos de lo más duros. Y nada más y nada menos que por parte de una excompañera de trabajo, Karmele Marchante. Pero el catalán no ha sido el único, ya que Karmele también ha atacado con dureza a Kiko Matamoros.

El presentador de televisión y Kiko Matamoros han coincidido en el plató del Deluxe, donde en un momento hablaron de Karmele Marchante. Esto fue el motivo principal que llevó a la excolaboradora de televisión a atacar a ambos con dureza a través de Twitter. «Me acaban de avisar que el cocainómano y LADRÓN de Hacienda está hablando de mí en esa pocilga de basura de Telecinco y el enano psicópata no lo ha parado. Les tengo amenazados que como me mencionen CANTO», empieza diciendo en esta red social.

No solo se atreve a insultar de una manera dura, sino que además amenaza con desvelar algunos secretos de Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros. Hay que recordar que la relación entre el presentador y Karmele no terminó nada bien después de protagonizar un enfrentamiento. Ahora, años después, se aviva este mal rollo entre ambos, pero a través de las redes sociales.

Pero Karmele no paró y siguió despachándose a gusto en esta plataforma social. Volvió a atacar con dureza a ambos trabajadores de Telecinco con otro mensaje: «El operado-enfermo-sempiterno-asalta-cunas y cobarde defraudador y el enano solitario psicópata enfermo de ego, que se callen la boca de hablar de mí. Vaya par de cestos. Ya no les queda ni piel el uno para estirar y el otro para esa grasa que lo convierte en enano misógino».

Como no podía ser de otra manera, los implicados en esta historia se han enterado de esta ristra de ataques en las redes sociales. Según Informalia, Jorge Javier Vázquez «ha puesto en manos de su abogado este tema y está estudiando la posibilidad de demandar a Marchante. Esa mujer no calibra el alcance de sus insultos y ya puede ir buscando un letrado que la defienda», explica una fuerte cercana al presentador de televisión. SEMANA se ha puesto en contacto con Kiko Matamoros, pero ha preferido no dar declaraciones al respecto. Cabe destacar las palabras tan duras que utiliza para referirse al colaborador de televisión. Kiko Matamoros podría tener claro también llevar este asunto a los tribunales.