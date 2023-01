‘Sálvame’ ha destapado la existencia de un chat formado por personas muy allegadas al entorno del clan Campos en el que ponen a caldo a Carmen Borrego. Este grupo en el que los participantes hablan con enorme «complicidad», está formado por cinco personas bien conocidas, entre ellas, Belén Rodríguez (creadora del chat), Kiko Hernández y Gustavo Guillermo, hombre de confianza de María Teresa Campos. Todos ellos, según ha revelado Jorge Javier Vázquez este martes, han intercambiado mensajes que lo han dejado armen era motivo de burla.

En el polémico chat, Kiko Hernández, Belén Rodríguez, Gustavo Guillermo «se mofaban de Carmen Borrego», según ha señalado Adela González. «Se la ridiculizaba a ella, a su marido y a otros miembros de su familia». Incluso se intercambiaban fotos y memes con los que la imagen de la malagueña era la protagonista ha sido de numerosas burlas. «Estoy conmocionado», ha dicho Jorge Javier Vázquez al ver el contenido de los WhatsApps.

Kiko Matamoros, por su parte, ha lamentado que personas tan cercanas a la colaboradora hablen así de ella. Y, citando a Maquiavelo, ha dicho: «A los hombres les resulta más fácil atacar un hombre que se hace querer que a uno que se hace temer. A Terelu la respetan más por miedo que por otra cosa».

«Mira cómo se me ha quedado la mandíbula», decía el presentador de ‘Sálvame’. Y es que, en uno de sus mensajes, Belén Rodríguez enviaba un meme que le había pasado el propio Jorge Javier. En la imagen se leía «poco te pasa para lo p*** que eres». El de Badalona ha revelado que se lo envió en otro contexto y que la periodista lo utilizaba en una broma sobre su entonces amiga Carmen: «Ahora verlo ahí me ha dado como vértigo», ha admitido. «Sobresaltado», el presentador no ha ocultado sentirse verdaderamente impactado con la actitud de personas a las que conoce bien.