Tras una larga ausencia, Jorge Javier Vázquez ha regresado a ‘Sálvame’ y se ha mojado como nunca con sus compañeros, a los que ha criticado con dureza. También se ha mostrado muy severo con Olga Moreno y con Rocío Flores. Para el de Badalona, el alejamiento de los medios de la ex de Antonio David Flores no se debe a que sea discreta o no suela dar declaraciones: “Yo de este tema tenía muchas ganas de hablar. No es que no hable porque sea una mujer muy discreta o porque nunca ha hablado o porque esté en un segundo plano. Mentira. Olga Moreno no habla porque está acojonada». A la joven, por su parte, tampoco la deja en buen lugar: «Rocío Flores prefiere machacar a Olga Moreno a que se machaque a su padre».

Los colaboradores del programa han empezado hablando de la decisión que piensa tomar Olga Moreno próximamente. Esta podría estar a punto de dar un giro radical a su vida, pues estaría planteándose mudarse a Madrid y cerrar la tienda de ropa que tiene con una socia en Málaga. Si hiciera esto, se alejara del hijo menor de Antonio David, del que dijo antes de su ruptura con el malagueño que se quedaría viviendo con él. Sin embargo, la sevillana no ha confirmado estas informaciones, pues lleva tiempo sin hacer declaraciones. “Toda la versión que nos ha ofrecido siempre es un saco de mentiras y es incapaz de sentarse en un plató de televisión para defender cualquiera de sus teorías porque han sido mentira, absurdas y ha despistado absolutamente siempre”, afirmaba el presentador de ‘Sálvame’.

Las últimas declaraciones que ha ofrecido Olga Moreno ha sido en SEMANA. En nuestra entrevista se sinceró sobre su relación con Agustín Etienne. «He encontrado un hombre que me hace feliz», confesaba en septiembre de 2022. Desde entonces, la andaluza se ha mostrado reacia a responder a la prensa gráfica cuando le preguntan por su vida. Centrada en su negocio, en su familia y en la relación sentimental con su novio y representante, lleva tiempo alejada de los medios de comunicación. Tras poner fin a sus más de 20 años al lado de Antonio David, está feliz en su nueva etapa.

El presentador considera reprochable la actitud de Olga y ve con malos ojos que no cuente toda su verdad en televisión: «No habla porque ve que está a punto de repetirse la historia. No es una mujer valiente y se la ha pillado en muchísimas mentiras. No habla por cobardía porque tiene miedo a sentarse en un plató».

Para Jorge Javier, Olga Moreno es «cómplice del maltrato mediático a Rocío Carrasco» y «está condenada a convertirse en una nueva víctima del ser». Asimismo, ha recordado: «A Rocío Carrasco y lo he dicho aquí en directo: Olga Moreno llegará un día que te pedirá perdón». Por último, insistía: “No habla por cobardía y por miedo».