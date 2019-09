Anabel Pantoja ha sido la primera expulsada de ‘GH VIP 7’, con un 57,8% de los votos de la audiencia. Una decisión que la sobrina de Isabel Pantoja respeta, pero no comprende. «No sé qué he hecho mal», confesaba a Jorge Javier Vázquez al entrar en el plató de Telecinco. El presentador, amigo y compañero de la sevillana, ha sido muy honesto con ella y le ha explicado los motivos por los que cree que el público del ‘reality’ la ha votado, dejándola fuera del programa.

Isabel Pantoja hace llorar a Anabel con sus elogios, pero termina liándola

Anabel: «¿Tan odiada soy?

«Lo siento. Os he defraudado. Me ha dado mucha rabia y muchísima pena no disfrutar de la casa. Tenía esperanza de llegar un poquito lejos». Eran las primeras palabras de Anabel tras su expulsión. «Me da miedo que no se transmita cómo me he comportado. Creo que no he cometido ningún error. ¿Tan odiada soy? ¿En serio? De verdad que no me lo esperaba», comentaba. «¿He hecho algo mal?», preguntaba a Jorge Javier.

Pantoja saca la artillería pesada para salvar a su sobrina

«El apellido Pantoja ha sido un handicap»

«Llevo cinco años esperando esto. Pero bueno, no le he gustado a la audiencia. Sigo flipando por que no lo entiendo. Me duele muchísimo. He sido nominada por Adara y por Hugo, no por mis compañeros», ha confesado Anabel. Jorge Javier le ha dado su versión de lo sucedido: «Creo que no ha dependido de ti. Creo que en tu caso el apellido Pantoja ha sido un handicap«.

Pantoja saca la artillería pesada para salvar a su sobrina

La «sobredosis Pantoja»

El presentador tiene su particular teoría sobre la expulsión de Anabel. «La audiencia ha apoyado a Isabel Pantoja por su trayectoria, a Kiko porque lleva muchos años ganándose el favor del público». Pero esto no ha sucedido con los ‘personajes secundarios’ del clan Pantoja. «Su hermana fue la primera expulsada de ‘GH VIP 6’. Creo que aún no tienes tanto apoyo para seguir. Para determinado público puede haber sobredosis Pantoja y prefieren apoyar a los que conocen. Has salido nominada de rebote».

‘GH VIP’: El novio de Anabel Pantoja habla sobre su supuesto roneo con Gianmarco

Kiko Rivera: «Pusiste el listón muy alto»

Por su parte, Kiko Rivera quiso apoyar a Anabel tras su salida de la casa. «Perdóname», le decía su prima. Pero el DJ no aceptó tales disculpas. «Lo has hecho estupendamente bien. No me esperaba que tú salieses. Nos hemos movilizado. Eres una tía maravillosa. Con la poca educación que hay en la casa has demostrado que eres una fenómena. Eres mi prima, eres mi hermana. Estamos orgullosos de ti y estamos deseando verte. Pusiste el listón muy alto. La parte buena es que vas a poder venir a la inauguración de mi discoteca».

Anabel Pantoja se derrumba en ‘GH VIP 7’