El aspecto físico de Jorge Fernández ha llamado mucho la atención de sus seguidores en las redes sociales en las últimas semanas, debido a que luce mucho más delgado y se ve que algo no andaba bien. Ahora, el presentador ha confesado el motivo por el cual su cuerpo ha experimentado una metamorfosis tan radical y para el cual sus fans no encontraban explicación: se debe a una enfermedad digestiva que ha trastocado uno de los cuerpos más admirados de la televisión española que, recordemos, un día fue Míster.

Muchos desconocían que Jorge Fernández estaba pasando por una mala época de salud y no dudaron en criticar en las redes sociales su notable pérdida de peso. Se pensaban que el presentador había decidido moldear su cuerpo para perder grasa y continuar presumiendo de músculos como siempre, pero no ha sido el caso. Para que se dejen de tantas habladurías, finalmente ha decidido dejarlo todo claro y que se acabe con ello el aluvión de críticas o las posibles especulaciones del motivo por el cual luce “delgadez extrema”.

“Hoy quiero subir esta foto con un único objetivo: es una foto de esta misma mañana después de realizar un mini entrenamiento, ya que por una lesión de codo no puedo entrenar bien. Es cierto que he perdido 8 ó 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso real”, explicaba Jorge Fernández.

Esta fotografía que Jorge Fernández ha compartido no tenía como principal intención presumir de cuerpo, sino de acallar rumores o, como él dice “dejaros tranquilos a los que os preocupáis tanto por mi delgadez”, sentenciaba el presentador de ‘La ruleta de la fortuna”. Reconoce que el proceso no está siendo sencillo, que su cuerpo ha notado la falta de nutrientes que su enfermedad digestiva le ha provocado, pero que está luchando para recobrar la salud “que es lo más importante”.