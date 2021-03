Jorge Cadaval no ha tenido reparos en responder cuánto tiempo lleva sin sexo con su marido, Ken Appledorn, y su respuesta hace reír a todo internet. Vea el vídeo:

Hablar de humor es sinónimo del apellido Cadaval y es que tras él se esconden ‘Los Morancos’. Pero no hace falta que los hermanos unan esfuerzos para robar carcajadas al público y es que Jorge Cadaval también ha sabido conquistar a sus seguidores en solitario. Y esta vez lo ha hecho poniendo sobre la mesa una cuestión que preocupa a todos, en mayor o menor medida, y esto es el sexo. Esta temática suele ser recurrente a la hora de hacer humor y el cómico ha sabido encontrar la dosis de gracia justa para no caer en comentarios soeces y no enfadar a su marido, Ken Appledorn, quien podría salir mal parado de la confesión sexual que ha realizado el humorista con millones de personas en las redes sociales por testigos.

Vídeo: TikTok

La pregunta era clara : “¿Hace cuanto tiempo que no practicas sexo?”, se ve impreso en el vídeo que ha conquistado este miércoles las redes sociales. En el vídeo se ve a Jorge Cadaval junto a su marido en la cama. Ambos con el móvil en la cama y sin prestar demasiada atención el uno del otro. ¿Cómo responde el cómico a esta pregunta tan jugosa? ¿Qué dice? ¿Es el sexo un bien escaso en su matrimonio o viven en la feliz abundancia?

La respuesta no ha dejado indiferente a nadie y es posible que no le haya sentado demasiado bien a su pareja, pero sabe bien cómo se las gasta a la hora de hacer humor, seguramente que no se lo tendrá en cuenta. Eso sí, en caso de que suponga un problema para ellos, siempre quedará pendiente la reconciliación y ya sabemos dónde y cómo se hacen las paces para que sean un éxito.