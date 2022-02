Joaquín Cortés ha vuelto al foco mediático cuando se encuentra inmerso en una polémica judicial por culpa de un impago de una casa que tiene alquilada en Portugal. El bailaor ha reaparecido hace unas horas durante un paseo por las calles de Madrid. Este se encontraba con la prensa, que se interesaba por el tema judicial que tiene abierto con el inquilino del piso de Lisboa.

Aunque no ha querido dar muchos más detalles del problema judicial en el que se ha visto envuelto, Joaquín Cortés ha querido mostrarse tranquilo en su reapación: «Todo está bien, todo maravilloso. No tengo nada que decir sobre la polémica de la casa que tengo alquilada, ya están mis abogados en ello. Se va a aclarar todo», empieza diciendo a la prensa, a la que se ha encontrado durante una salida a la calle.

Mientras dice que no con la cabeza, Joaquín Cortés reitera: «Nada, todo está en manos de mis abogados y todo se va a arreglar rápido, así que no tengo nada que decir. Nosotros estamos más que tranquilos. No me afecta porque estamos todos bien, lo más importante es la familia. Y la familia estamos bien, a gusto y seguimos para adelante como todo el mundo», termina diciendo tranquilo y seguro de que todo se va a arreglar.

Joaquín Cortés reaparece tras no pagar el alquiler de su casa

Vídeo: Europa Press.

El motivo de que tenga problemas con propietario de la casa de alquiler en la que vive en Portugal no es otro que un impago que se produce por parte del bailarín, según el tabloide ‘Correio da Manhã’, desde hace 18 meses. Desde entonces, él no habría pagado los 1.200 euros que debería abonar al propietario por el arrendamiento, lo que se traduce en una deuda acumulada de 20.000. Si bien no es la primera vez que el artista está relacionado con asuntos económicos de este tipo, sí es cierto que hacía tiempo que no sucedía.

Su pareja y madre de sus dos hijos, Mónica Moreno, aseguró hace unos días que las condiciones de la casa no eran buenas. De hecho, explica que en la vivienda hay humedades e incluso termitas, problemas que el casero no ha resuelto a día de hoy. A pesar de que el abogado de la pareja está negociando con el letrado del propietario para llegar a un acuerdo, aún no se ha llegado a un punto en común. LOOK asegura que la relación entre el dueño del piso y Joaquín Cortés siempre ha sido buena, tanto es así que llegó a hacerle una rebaja de 400 euros mensuales siempre y cuando él le abonara varias rentas por adelantado.

La mujer de Joaquín Cortés explicó el motivo de los impagos

“Hace dos años que no paga el alquiler. Empezó a decir que pagaría más tarde y luego dejó de responder a cualquier tipo de notificación. El Ministerio Público entendió que como no estaba tendría que ir a juicio y estoy a la espera de una nueva fecha», decía el arrendador. La pareja de Cortés insiste en que la casa no estaba en buenas condiciones, aunque admite la deuda contraída. «¡Fue horrible! ¡No tenían la casa en buenas condiciones! Durante días no pudimos dormir en nuestra habitación, porque había muchos bichos, luego productos tóxicos… fue una experiencia horrible”, decía Mónica.