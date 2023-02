Joaquín Cortés aclara su situación tras el desahucio de su casa en Portugal

Joaquín Cortés vuelve con un nueva gira, 'Esencia', que comenzará por todo lo alto el 14 de marzo en el Teatro Real de Madrid. Esta es la primera vez que el bailaor aparecía en los medios tras conocerse el desahucio de su casa en Portugal en diciembre de 2022 por el impago de cerca de 18 mensualidades. Sin entrar en detalles, asegura que esto ya es agua pasada, que "ya está todo bien, todo arreglado" y que ahora "estoy muy contento por poder regresar". Tiene claro que "aquí lo que importa es volver a los escenarios, volver a trabajar" y que así lo está intentando. Como contamos en exclusiva en SEMANA, la capital española ha sido su casa desde que tomara la decisión en diciembre de regresar y ahora está afrontando una nueva etapa.

Vídeo: Europa Press

La familia está siendo uno de sus pilares fundamentales en todo el proceso. Junto a ellos ha tenido que hacer frente a la decisión del juez, que le instaba al pago de 55.000 euros a su casero portugués y al desahucio del que consideró su hogar. Fue Mónica Moreno, madre de sus hijos, quien explicó a la prensa que no todo era como se contaba. La estancia en esa vivienda se había convertido en algo difícil de gestionar porque "no tenían la casa en buenas condiciones". Contaba que "durante días no pudimos dormir en nuestra habitación porque había muchos bichos, luego productos tóxicos...".

Ahora la música es su día a día, al igual que sus hijos. En la presentación contaba cómo sacar adelante este proyecto ha sido algo duro. Uno de sus hijos ha tenido que acudir al hospital en alguna que otra ocasión y todas las preocupaciones suman. Encantado de ser padre reconocía que "si tienes al niño malito pues es duro, pero es bueno y maravilloso", aunque todo parece estar calmándose y "ya está fenomenal". Junto a ellos disfruta de la música y el baile e intenta que lo sientan así. Todavía son muy pequeños y no se atreve a decir si su arte tendrá un "heredero": "Nunca se sabe, pero tienen la vena ahí. Les encanta ya siendo muy pequeños". Como cualquier padre confía en sus elecciones y "los voy a apoyar".

¿Cómo vive Joaquín Cortés sus giras y la "separación" de su familia?

En la misma entrevista a los medios, Joaquín Cortés ha confesado cuáles son sus próximos pasos. Por el momento con su gira 'Esencia' tiene previsto cuatro fechas en España antes de dar el salto internacional. Estas fechas en Sevilla, Barcelona y San Sebastián suponen mucho para el bailaor. Es una forma de volver con el público español tras 4 años parados por la pandemia: "Siempre me dicen que estoy fuera y quiero venir porque tengo un público muy fiel". Llegarán después Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá. El tiempo, entonces será muy reducido para, por ejemplo, pensar en poder ampliar la familia. Ahora mismo se siente bien, aunque "nunca se sabe en la vida".

La presencia de sus hijos en la gira es algo que le encanta y con los que disfruta. Intenta, eso sí, que acudan cuando son estancias más largas, "siempre no porque si son viajes muy cortos, prefiero que no porque es un paliza". La paternidad le ha abierto los ojos y, tal como le comentó a Toñi Moreno en 'Plan de tarde', le lleva a valorar aún más a la figura femenina. Explicaba que es algo que ha tenido claro al ser siempre criado por mujeres y que reafirma cuando "ves lo que significa una madre, la valentía que tenéis cuando vais a ser mamá y tener hijos es tremendo".