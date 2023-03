Joana Sanz reaparece tras anunciar su separación de Dani Alves: “La vida sigue, nadie se muere"

Joana Sanz ha reaparecido ante los medios después de su desgarradora carta donde confirmaba la separación de su marido Dani Alves. Este permanece en prisión en pleno proceso judicial tras la denuncia de una joven por una presunta agresión sexual. En su llegada a Barcelona, la ciudad donde reside, a las preguntas de los reporteros confesaba que ahora está afrontando una nueva etapa: "Es que hay que seguir adelante. La vida sigue, nadie se muere". Se ha sentido muy defraudada por todas las informaciones que se han ido conociendo y ahora es su turno. El trabajo se ha consolidado en su vida como uno de los pilares fundamentales. Bromeaba, de hecho, con que "siempre, hay que trabajar. Las mujeres facturan", como mantenía Shakira en su exitoso éxito con Bizarrap dirigido a su ex pareja, Gerard Piqué.

Vídeo: Europa Press

Ni mucho menos tiene otra ilusión que no sea su futuro profesional: "¡Esto es ya lo que me faltaba! O sea, por favor, tengo cinco perros divinos, estupendos y maravillosos". Como puedes ver en el vídeo que te traemos en esta noticia, se encuentra mucho más seria cuando se le pregunta por la familia de su futuro ex marido. En los últimos días, y tras la confesión de la modelo donde ponía punto y final a su relación, decidieron afearle el gesto públicamente y no aceptar lo que estaban leyendo. No va a pronunciarse porque "no miro esas cosas. De verdad, bastante tengo yo ya con vida". Si alguna vez quiere dirigirse a alguien lo hará, como ya es costumbre, a través de sus perfiles en redes sociales.

*noticia en elaboración