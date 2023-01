Jesús Ortiz, el padre de la Reina Letizia, se ha visto envuelto en una polémica después de denunciar a través de las redes sociales que habían intentado estafarlo. Unos días después de que compartiera con todos sus seguidores de Twitter este problema, el que fuera periodista ha querido desvelar que muchos amigos le han preguntado sobre este tema porque han salido en muchos medios de comunicación. Algo que parece haberle enfadado.

Y es que estos días se ha rencontrado con unos amigos, que se han interesado por el intento de estafa. Él ha querido dejar claro que en ningún momento le estafaron y que solo quiso advertir. Sin embargo, todos hablamos de intento de estafa: «Algunos amigos me preguntan por la estafa de la que «fui» víctima. He debido de contar unas 20 veces que no fui víctima de fraude, que solo traté de advertir a otros receptores. Y por cierto: no «reaparecí» (porque no desaparecí) y tengo 73 años (para los juntaletras casposos)», ha escrito totalmente indignado.

Este es el tuit que ha escrito Jesús Ortiz contra la prensa

Algunos amigos me preguntan por la estafa de la que «fui» víctima. He debido de contar unas 20 veces que no fui víctima de fraude, que solo traté de advertir a otros receptores. Y por cierto: no «reaparecí» (porque no desaparecí) y tengo 73 años (para los juntaletras casposos). — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 11, 2023

Fue hace unos días cuando Jesús Ortiz denunciaba públicamente, a través de Twitter, que había sufrido un intento de estafa. Por supuesto él no cayó, se dio cuenta antes de que se trataba de un engaño. Ahora parece que le ha molestado que la prensa se haya hecho eco de esa denuncia que él mismo hizo pública en una red social, y critica a los medios y a los periodistas (él es periodista), a los que califica de “juntaletras casposos”, por hacer noticia de esto. Lo considera propio de los que “se dedican al cotilleo”, dice.

Pero no le parece suficiente. El padre de la Reina ha respondido a un internauta, que le hace saber que a las personas que él llama “juntaletras casposos” son también sus compañeros de profesión con los que compartió muchos momentos durante su vida laboral. Jesús Ortiz le hace saber que no es así: «No. Igual que un pirata no es colega de profesión de un marino mercante, aunque use las mismas técnicas que el profesional riguroso», apunta.

No. Igual que un pirata no es colega de profesión de un marino mercante, aunque use las mismas técnicas que el profesional riguroso. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) January 11, 2023

Fue el pasado 9 de enero cuando Jesús Ortiz compartió con sus seguidores que habían intentado estafarlo. «Hola, @policia. Sospecho que esto es un intento de estafa. Llegado a mi buzón de correo el 08/01/23″, escribía junto a un pantallazo del correo que recibió. En el pantallazo que compartía se puede ver que le escriben desde una supuesta oficina de indemnizaciones de la Unión Europea, aunque por supuesto, es falso.

El padre de la Reina Letizia dejó claro no había caído en la trampa. De hecho, no dudó en compartir este intento de estafa en sus redes sociales con una mención a la policía para que sus seguidores conozcan lo que está circulando. Solo espera que puedan encontrar a los estafadores y así acabar con los intentos de estafa a tantas personas.

Este es el mensaje que le mandaron a Jesús Ortiz