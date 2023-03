Jesús Calleja sufre un accidente de esquí: el vídeo de su aparatosa caída

No es la primera vez para Jesús Calleja. El presentador de televisión como gran aficionado a los deportes ha sufrido aparatosas caídas que le han obligado a pasar por quirófano, de hecho, la última que conocíamos en el mes de octubre. Entonces, se rompió cuatro ligamentos cruzados y llegó a pasar por quirófano. Pues bien, ahora ha sufrido una aparatosa caída mientras esquiaba tras la que se ha roto otro ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial. "No os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va a afectar a mis rodajes ni nada", dice. Al parecer, es una lesión muy común entre esquiadores, jugadores de fútbol, de tenis, por lo que él está tranquilo.

Vídeo: Redes sociales

Jesús Calleja se muestra positivo, pese a todo, y está convencido de lo pronto que podrá volver a la normalidad. "Lo gestionamos muy bien. Actitud, buen rollo (...) Está un poquito morado. El viernes me tienen que operar y convertir un tendón el ligamento. Una cosa mágica y luego recuperación. Nos reiremos un rato y os lo iré contando", ha dicho el presentador de 'Planeta Calleja'. El comunicador ha recibido el apoyo de amigos y conocidos, entre otros, Miguel Torres, quien le dice "vaya faena", Miguel Ángel Muñoz, que escribe "mucha fuerza, Jesús" o su tocayo, Jesús Vázquez, que le desea que se recupere pronto.

Será este viernes 10 de marzo cuando Calleja será intervenido quirúrgicamente, una operación que él no teme y que tiene más que claro que no frenará sus compromisos profesionales. De hecho, tiene claro que no afectará en nada de cara a las distintas grabaciones que tiene pendientes próximamente. "Hay que seguir unos tiempos, un proceso... No os vais a enterar. Yo voy a seguir rodando los programas", ha insistido. A su lado contará con su fisioterapeuta y amigo, Jordi Reig, quien estaba a su lado justo cuando Jesús Calleja cayó practicando uno de sus deportes favoritos, tal y como se puede ver en el vídeo y como ellos mismos comentan entre bromas.

Cabe señalar que hace dos meses también fue operado para quitarse una placa de titanio tras una luxación en la clavícula. El aventurero leonés está más que acostumbrado a este tipo de situaciones, lo que le ha llevado a afrontarlo siempre con gran humor. Nos remontamos al año 2019 cuando tuvo que ser evacuado en un helicóptero tras sufrir un accidente en bicicleta en una zona de difícil acceso.

Lejos de querer dramatizar, Calleja ha compartido con todos sus seguidores el motivo que le llevará de nuevo a estar ingresado con toda la naturalidad del mundo. Siempre ha demostrado tener una actitud positiva y una gestión del dolor envidiable, algo por lo que, quién sabe, si ha perdido el miedo en su día a día.