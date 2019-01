El aventurero más famoso de la televisión de nuestro país, Jesús Calleja, vivió el pasado domingo una de sus pesadillas más temidas. El leonés ha tenido que abandonar el rally Dakar en la sexta etapa de la competencia, después de que volcara su coche, teniendo como resultado la hospitalización inmediata de su copiloto, el argentino Eduardo Blanco.

Fue el propio Jesús Calleja quién informó a sus seguidores de las redes sociales la desventura vivida en la que es catalogada como una de las carreras más difíciles del mundo, hecho que ha lamentado profundamente. “Se terminó el Dakar para nosotros. Nos hemos comido una duna, un agujero terrible. A ver si somos capaces de darle la vuelta, pero creo que tenemos el coche muy dañado y no creo que podamos continuar“, afirmaba el aventurero a través de un vídeo en el que se podía ver el estado en el que había quedado su automóvil.

Para este gran reto Jesús Calleja ha elegido un Toyota Hilux, modelo con el que el catarí Nasser Al-Attiyah terminó segundo el pasado año. El accidente tuvo lugar en la etapa más larga del Dakar, que se resume en una distancia aproximada de 838 km, toda una proeza que en esta ocasión se ha truncado para uno de los hombres más intrépidos de la televisión.

Cabe apuntar que Calleja ya intentó realizar este rally en los años 2011 y 2018, ambos sin éxito, motivo por el que antes de adentrarse en esta nueva oportunidad anunció que de no conseguirlo no existiría una tercera. “Si no acabo bien o no acabo, me tengo que plantear si tengo que dejarlo”, decía Jesús hace unas pocas semanas, discurso que ahora se disipa a juzgar por sus últimas declaraciones en las que contraataca con un retador “volveré”.

Pese a que su entrada en los medios de comunicación ha sido calmada, Jesús Calleja se ha convertido en uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla en los últimos años. Su programa ‘Planeta Calleja’ es a día de hoy uno de los favoritos de gran parte de nuestros famosos, siendo muchos los que quieren compartir aventura con este hombre incombustible. ¿Cuál será el próximo reto de Calleja? Habrá que esperar para saberlo.

