Jesulín de Ubrique ha reaparecido en los toros para apoyar a su hermano, Víctor Janeiro, eso sí, lo ha hecho sin la compañía de María José Campanario.

La última corrida de Víctor Janeiro ha dejado imágenes inesperadas. El diestro participó este fin de semana en una evento taurino en Villamartín en la que estuvo acompañado de algunos familiares, entre ellos, Jesulín de Ubrique. El empresario no lo dudó y acudió al tendido, eso sí, lo hizo sin la presencia de María José Campanario. Acudió junto a una misteriosa mujer de cabello rubio de la que se desconoce la identidad, amiga con la que no dejó de charlar y comentar lo que estaba sucediendo esa tarde. A pesar de que no suele acudir ya a este tipo de eventos, lo cierto es que en esta ocasión no se quiso perder la faena. Vestido de sport y como uno más entre el público, Jesulín estuvo en todo momento pendiente de lo que hacía y dejaba de hacer su hermano en la plaza. Era consciente de la ilusión que le hacía estar rodeado de los suyos en una cita tan señalada, lo que provocó que Jesulín de Ubrique se trasladara hasta allí sin dudarlo ni un instante.

El hermano de Víctor Janeiro mostró un gran apoyo a su hermano y lo hizo acompañado de una amiga sobre la que no dio ningún detalle. Jesulín de Ubrique guardó silencio en todo momento y dejó claro que tan solo quería arropar al torero en un día importante para él como era este caso. María José Campanario estuvo ausente, sin embargo, no se ha conocido el motivo por el que no estuvo presente en el ruedo. Fue hace tan solo unas semanas cuando la odontóloga acaparó todas las miradas al filtrarse unas imágenes de ella ‘El Desafío’ mientras lloraba, instantáneas que reflejaron que el programa había sido mucho más difícil de lo que ella imaginaba. Poco más se ha sabido de ella desde entonces y, de hecho, hay titulares que hablan de su drástica desaparición en los medios.

Este verano salió a la luz la sustitución que estaba haciendo en Zaragoza en una clínica, siendo esta razón quizás por la que no ha podido desplazarse hasta Cádiz. María José Campanario no ha dado explicaciones sobre el motivo por el que no acompañó a Jesulín, no obstante, muchos se han preguntado las razones. Quien sí estuvo presente fue Beatriz Trapote junto a sus dos hijos mayores, quienes también llamaron la atención en el gran día y quienes han posteado imágenes de esta cita en sus redes sociales.