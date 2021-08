La modelo ha recibido muchos mensajes tras compartir un posado en bañador que ha hecho en la playa y ha mostrado cómo está realmente su barriga un mes después de dar a luz a su hijo Alejandro.

Jessica Bueno está disfrutando al máximo la maternidad. El pasado 12 de julio dio a luz a su tercer hijo, Alejandro, el segundo fruto de su matrimonio con Jota Peleteiro. Esto está haciendo que no pueda estar tan activa en las redes sociales como le gustaría, pero de vez en cuando nos deja ver cómo lleva la ardua tarea de cuidar a un bebé y compaginarlo con atender a dos hijos ya más mayores.

Pero Jessica Bueno acaba de encontrar un día para disfrutar de su marido y sus hijos mayores con un plan muy típico de verano. Y es que después de un mes centrada en su hijo pequeño, la modelo ha querido desconectar y pisar la playa por primera vez durante sus vacaciones. Aunque esto es algo que esperaba no poder hacer, finalmente ha podido ir a darse un baño.

Ella misma compartía desde la arena un posado junto a su marido. «Yo que pensaba que este año no pisaría la playa y hoy hemos podido volver a escaparnos con Fran y pasar el día con nuestro tigre mayor ❤️ desde que nació Alejandro intento escaparme algún día y hacer algún plan con mis chicos mayores para poder centrarme sólo en ellos #4weekspostpartum #mamadetres #boysmom«, escribía junto a la imagen en la que la vemos presumir de tipazo. Parece que la recuperación ha sido en tiempo record y sus seguidores se han dado cuenta de ello.

Un posado en bañador que ha llenado de dudas a sus seguidores

Sin embargo, después de todos los mensajes que ha recibido, Jessica Bueno se ha visto en la obligación de mostrar cuál es la realidad. Y es que aún sigue con barriguita después de un mes: «Buenos días. Después de ver la foto que subí ayer, muchas me habéis preguntado qué hice para recuperarme tan pronto. No hice nada salvo comer sano. Mantenerme todo el día ocupada con el pequeño y dormir poco por las noches, ya que cada tres horas se despierta para comer. Ni tampoco hay secretos. La tripa aún no ha desaparecido y me tiene de cabeza jaja. Pero sé que tengo que ser paciente y que poco a poco irá desapareciendo. Esta es mi barriga un mes después de dar a luz».

Jessica ha enseñado su barriga un mes después de dar a luz

Jessica Bueno está sufriendo ya las consecuencias de ser madre de nuevo de un recién nacido. La modelo sevillana dio a luz a su hijo Alejandro el pasado 12 de julio mediante cesárea en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz en Sevilla. Ella misma quiso confesar a sus seguidores cómo estaban siendo las primeras noches. Y es que no es fácil, ya que además de tener que cuidar a un bebé, Jessica Bueno tiene que atender a sus dos hijos mayores, Fran y Jota. Las noches se le están haciendo largas, pero ella misma asegura que cuando empieza el día, todo merece la pena.

«Real face in the morning. Oficialmente ya soy una noctámbula. Con lo difícil que parece durante la noche. Cansada, sueño, inquietud… y el chute de energía que recibimos con los primeros rayos de sol. Inexplicable pero cierto. Por la mañana todo pasa», aseguraba junto a una imagen en la que vimos que tiene cara de cansada. Aún así, posaba con una sonrisa en el rostro mientras tiene a su hijo pequeño en brazos.