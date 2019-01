Javier Calle manda un “recadito” a quienes critican su relación con Alba Díaz

Sin quererlo ni beberlo, Javier Calle se convirtió en protagonista antes de finalizar el 2018. Su relación con Alba Díaz, hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, lo puso en el punto de mira. Sobre todo porque esta nueva relación se producía tan solo unas semanas después de separarse de Coki Prieto, quien fuera también amiga de la propia Alba.

Su relación con Alba Díaz le convirtió en protagonista del 2018

El mensaje que Javier Calle lanza a sus “archienemigos”

A pesar de que durante unas semanas se ha mantenido al margen sobre todo lo que ha aparecido en los medios de comunicación, ahora ha querido lanzar un mensaje a todos aquellos que critican su relación con Alba Díaz.

Leer más: Así defiende la familia de Alba Díaz su relación con un hombre divorciado

Un mensaje claro y conciso

El empresario marbellí ha aprovechado el año nuevo para pedir a quienes se han convertido en sus enemigos que en el 2019 cambien su forma de vivir. “Vive y deja vivir”, les ha pedido. Un mensaje claro y conciso.

Alba Díaz ha recibido muchas críticas por “romper” un matrimonio



Desde que saliera a la luz su nueva relación con Alba Díaz, la joven se ha convertido en el centro de todas las críticas. Muchos le acusan de haber roto un matrimonio y sobre todo de meterse en la relación de la que fuera su amiga. Ella también ha preferido hacer oídos sordos respecto al tema y no ha querido hacer declaraciones al respecto.

Esta es la única fotografía que ha compartido la pareja



De momento, ellos no quieren oficializar su relación y aunque no lo desmienten, tampoco lo confirman. Aunque el empresario marbellí no tuvo impedimentos en compartir la primera fotografía junto Alba Díaz a través de los Stories de Instagram.

Pero además, en este trío amoroso nadie calla a través de las redes. Y es que Coki, la expareja de Javier Calle, también ha lanzado un mensaje para recibir el año nuevo. A pesar de que todos dicen que “año nuevo, vida nueva”, nadie olvida lo que ha pasado…

Leer más: El mensaje de Coki, la ‘enemiga íntima’ de Alba Díaz, para dar la bienvenida al 2019

Más contenido .....