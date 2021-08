Jacqueline, sin filtros: Culpa a María Patiño del ingreso de Amador Mohedano

Amador Mohedano evoluciona favorablemente y ya se encuentra en planta después de haber sido ingresado de urgencia el pasado viernes a consecuencia de una alarmante anemia. A lo largo de las últimas horas, los más cercanos al hermano de Rocío Jurado se han encargado de dar todos los datos sobre su estado de salud. La última en hacerlo ha sido Jacqueline, amiga íntima del exmánager, que no ha dudado de acusar a María Patiño de haber provocado el ingreso del de Chipiona.

Ya en planta y tras haber recibido la visita de sus hijos, Amador Mohedano evoluciona favorablemente después de haber sido sometido a varias pruebas para localizar el motivo de su ingreso: una úlcera en la boca del estómago que habría provocado que este recibiera varias transfusiones de sangre. Jacqueline, su íntima amiga, explica que el hermano de Rocío Jurado tiene mejor cara y goza de un buen estado de ánimo, nada que ver con el que tenía el pasado viernes. De la misma forma, ni corta ni pereza, también ha insistido en acusar a María Patiño de ser la culpable del ingreso del exmánager. Vea el vídeo para conocer las palabras de la mayor defensora del exmarido de Rosa Benito.

Lo cierto es que este bache en la salud de Amador Mohedano ha provocado una gran preocupación en su entorno. Este sábado, José Antonio Rodríguez, marido de Gloria Mohedano, llegaba preocupado al centro hospitalario en el que se encuentra ingresado el exmánager para conocer la última hora de su estado de salud. Pocas horas después, los hijos del exconcursante de ‘Supervivientes’ se acercaban a visitar a su padre y, a pesar de llevar la mascarilla obligatoria en todo momento, se les podía notar en la cara su inquietud.

El pasado viernes, en mitad de la madrugada, Amador Mohedano decidió llamar a una ambulancia después de notar un profundo malestar. El ingreso llegaba tan solo unas horas después de que el de Chipiona protagonizara un fuerte encontronazo en directo en ‘Sálvame’ con María Patiño. En concreto, la periodista explicaba que, en una conversación con Belén Esteban, esta le preguntó a Amador Mohedano si José Ortega Cano le había dado mala vida a «La más grande» y él había asentido.

María Patiño se reafirma en sus palabras

A pesar de la gravedad del asunto, María Patiño no ha querido recular y ha insistido en reafirmar todas y cada una de sus palabras asumiendo así las consecuencias de sus actos. «No me importa decir lo que siento. No tengo porqué mentir. Tengo un gran aprecio a Amador. Conmigo siempre ha sido un hombre muy educado. Sé lo que dije ayer. Asumo las consecuencias de mis palabras. Ya hablaré con Amador si él considera oportuno hablar conmigo algún día. Le mando un beso», comentaba la presentadora de ‘Socialité’ durante ‘Viernes deluxe’.