Ivonne Reyes entra en quirófano para operarse de un tumor en el ojo

Ivonne Reyes no gana para disgustos y es que a sus problemas judiciales con Eva Zaldívar, exmujer de Pepe Navarro, en defensa del honor de su hijo, se le suman problemas de salud. La actriz ha confesado que ha sido diagnosticada de un tumor ocular, aunque no quiso preocupar a los presentes y trató de restar hierro al asunto cuando habló sobre esta cuestión. Sin embargo, esto no le evita tener que pasar por quirófano, como así ha hecho en la mañana de este viernes, siendo cazada por las cámaras a la entrada del centro médico.

Ivonne Reyes, arropada por su familia

Ivonne Reyes ha acudido en la mañana de este viernes a las instalaciones de la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde será intervenida del tumor de ojo que le han detectado. A su lado estaba su hermana y su hijo, los dos pilares de su vida y su principal apoyo ahora que la salud le está dando algún que otro susto.

Pondrá remedio a sus problemas de visión

Además del susto de escuchar que tiene un tumor ocular, Ivonne Reyes pasa por quirófano para remediar las secuelas de su afección. Está perdiendo la visión del ojo izquierdo como consecuencia de esta patología y hay que ponerle remedio antes de que vaya a más.

Así lo ha contado ella misma

“Me tienen que operar porque tengo un pequeño tumorcito en el ojo”, aseguraba Ivonne Reyes a las puertas de los juzgados. Pese a este bache en su salud, ella está muy optimista, con fuerza y determinación ante este duro momento.

Ella bromea diciendo que pasará por la ITV

Ivonne Reyes, centrada en su hijo

Lo que más le preocupa a Ivonne Reyes, además de recobrar la salud, es de hacer velar los derechos de su hijo. Considera que la exmujer y la hija de Pepe Navarro han vulnerado sus derechos fundamentales a la hora de contratar un detective privado para que consiguiese una muestra de ADN del joven que, por aquel entonces, era menor de edad.

Pepe Navarro es el padre de su hijo

La justicia ya ha determinado que Pepe Navarro es el padre legal del hijo de Ivonne Reyes, dado que se negó en sucesivas ocasiones a realizarse las pertinentes pruebas de ADN que despejarían las dudas. Finalmente el juez le adjudicó la paternidad. Años más tarde, fueron su exmujer y su hija las que reabrieron el caso con unas pruebas en la manga, pero ya no se puede juzgar de nuevo por un caso que ya recibió sentencia firme.

Ivonne Reyes, ante todo esto, dice estar tranquila

Pese a que todo esto podría generarle un quebradero de cabeza, lo cierto es que Ivonne Reyes asegura que está tranquila ante este proceso judicial.

