El novio de Anna Ferrer Padilla ha querido acompañar a su novia y su suegra, Paz Padilla, en estos momentos tan difíciles tras la muerte de Antonio Vidal

Paz Padilla se ha enfrentado este lunes a uno de los momentos más complicados al tener que despedir y darle el último adiós a su marido, Antonio Vidal. La actriz ha estado arropada en todo momento por los suyos: sus familiares, amigos, compañeros de profesión, pero sobre todo su hija, Anna Ferrer Padilla. La joven estaba muy unida a Antonio Vidal, por lo que también ha supuesto un duro golpe para ella, que hace cinco meses se despidió de su abuela, Dolores Díaz, madre de Paz. Anna también ha tenido un gran apoyo durante el funeral, su novio Iván.

El novio de Anna Ferrer le ha acompañado hasta Cádiz

Hace poco más de un año que Anna Ferrer ha encontrado la estabilidad y la felicidad al lado de este guapo surfero. Desde entonces no se separan y él se ha convertido en su gran apoyo en los momentos difíciles. Lo fue hace unos meses tras el fallecimiento de su abuela y hoy vuelve a estar presente a su lado en el funeral de Antonio Vidal. Ambos han llegado por separado: Anna ha acudido a la iglesia de Zahara de los Atunes acompañando a su madre, de quien no se ha separado y no ha dejado de darle la mano en ningún momento; mientra que Iván ha llegado acompañado de un grupo de amigos.

Al verse, Anna e Iván se han reencontrado y el joven no ha querido dejar de apoyar ni un solo momento a su pareja. Han estado juntos en el momento de la entrada del féretro a la iglesia y posteriormente la joven se ha vuelto a marchar con su madre, Paz Padilla, que era quien más la necesitaba. Iván en un discreto segundo plano se ha sentado asientos más atrás. Posteriormente, a la salida de la iglesia y camino hacia el cementerio, Anna Ferrer también ha estado acompañada de su madre, a quien no ha querido dejar sola ni un instante.

Paz Padilla, rota en el funeral de Antonio Vidal

Completamente devastada, pero demostrando una entereza abrumadora, Paz Padilla se ha despedido del gran amor de su vida después de que este falleciera este sábado tras un año de lucha contra una enfermedad que no pudo superar. Una noticia inesperada ya que la actriz y humorista se ha mostrado muy discreta a la hora de hablar de la enfermedad de su marido. De hecho, un número contado de personas conocían de esta: únicamente su entorno más cercano.

A pesar de que a todos nos pilló por sorpresa, ella ya sabía el fatídico desenlace. Ahora mismo cobra sentido que Paz Padilla no acudiera a la grabación de los primeros programas de la nueva edición de ‘Got Talent’. Una ausencia llamativa, pero que ahora tiene una explicación. Y es que la actriz estaría esperando el maldito momento en el que falleciera su marido, Antonio Vidal, el gran amor de su vida y su media naranja. Un momento que la dejó completamente rota y devastada.

«La despedida fue preciosa», aseguró Lydia Lozano

Unas horas después de recibir la triste noticia, una de sus amigas y compañeras, Lydia Lozano, ha explicado cómo está la presentadora. La colaboradora de ‘Sálvame’, con un nudo en la garganta, ha asegurado que la humorista está destrozada y que nunca antes la había visto llorar «de esa manera». En concreto, la periodista ha asegurado que se ha quedado sin palabras porque no sabía cómo reaccionar ante la reacción de su compañera de programa.

No obstante, Lydia Lozano ha hecho hincapié en que Paz Padilla se encuentra serena, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa. «’Ha sido un año muy duro y los últimos sis meses han sido maravillosos’, me decía. Ella estaba preparada, la despedida ha sido preciosa… Me contaba que había momentos en ‘Sálvame’ en los que se iba a llorar detrás con su representante. Era súper aprensiva con lo del coronavirus. No quería volver a trabajar porque no podía llevar ese riesgo a casa», relataba entre lágrimas Lozano.

Paz Padilla no ha estado sola en estos momentos tan complicados. A pesar de la distancia, ha contado con el apoyo de todos sus compañeros de profesión. Incluso algunos, como Raúl Prieto, con quien guarda una excelente relación, han viajado hasta Zahara de los Atunes para acompañarla en estos momentos.