Isabel Rábago y su marido han celebrado su 26 aniversario y la periodista se ha puesto romántica y le ha dedicado unas bonitas palabras

Isabel Rábago ha sacado su lado más romántico en una de sus últimas publicaciones de su perfil de Instagram. La periodista sigue igual de enamorada que el primer día de su pareja, Carlos Rodríguez, a quien le dedica unas bonitas palabras con motivo de su 26 aniversario. Junto a una fotografía de los dos durante un viaje a Sicilia durante el pasado año, ha compartido un romántico mensaje. «Y me sigo perdiendo en tu mirada… 26 años después nos seguimos amando… sin ti nada Te amo #Sicilia2020«, ha escrito junto a la fotografía. Y es que este 14 de marzo, la pareja ha celebrado uno de sus días más especiales.

Isabel Rábago rescata una foto de Sicilia para felicitar a su marido

La colaboradora de ‘Viva la vida’ no es muy dada a compartir detalles personales de su vida con su marido, el periodista Carlos Rodríguez Ramón, pero ahora ha vuelto a gritar su amor a los cuatro vientos. Con esta bonita foto del último verano, uno de los más especiales para todos por culpa de la pandemia provocada por el coronavirus, ha querido volver a sacar su lado más cariñoso. A pesar de que tiene capado a que tan solo sus seguidores puedan dejarle comentarios en sus publicaciones, han sido muchos los mensajes de felicitación y cariño que ha recibido por parte de los internautas.

«Por muchos años más!! Enhorabuena pareja!!», «Muchas felicidades Isabel disfruta del momento», «Viva el amor que perdura en el tiempo!!!!» o «Guapos! 🔥🔥Me encantan! Les mando un abrazo ❤️» son algunos de los mensajes que ha recibido Isabel Rábago en su publicación más romántica. Aunque no es muy dada a compartir este tipo de contenido en su perfil de Instagram, sí que hemos sido testigos de otras ocasiones donde también ha compartido fotografías junto al amor de su vida.

La colaboradora habló con SEMANA de su relación

Como hemos dicho anteriormente, hace unas semanas habló con SEMANA. Aprovechamos para preguntarle por su relación y hablarle de la protección que tiene hacia él por parte de los medios de comunicación: «Me fastidia cuando me dicen comentarios del tipo, “que escondido lo tienes”. Carlos, aunque es también periodista, como yo, él quiere alejarse del foco mediático y no es que lo proteja, es que es mi punto de normalidad. Subo fotos de nosotros cuando me apetece a mí y cuando le apetece a él», ha asegurado.

En dicha entrevista, también habló del secreto para estar juntos tanto tiempo. «Sinceramente, no lo sé. Nos conocimos cuando teníamos 18 años y hemos crecido juntos. Desde que Carlos y yo nos conocimos en la facultad nunca hemos estado separados, de hecho, la única vez que me he separado de él fue cuando entré en Supervivientes. Muchas veces escribo: “sin ti no soy nada”. Y mucha gente se me echa encima, pero es así. Necesito sonreír todos los días y yo todo eso lo tengo. Me siento querida, protegida… Hay una frase que siempre le digo y es la siguiente: “me sigo perdiendo en tu mirada”, porque es así desde que tengo 18 años.», confesó.