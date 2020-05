La colaboradora de televisión es muy activa en las redes sociales, algo que ha anunciado que dejará de lado durante un tiempo después de haber recibido amenazas. Ha sido la propia Isabel Rábago la que ha anunciado que ha recibido diferentes tipos de amenazas y por lo que ha decidido dejar las redes sociales y acudir ante la Guardia Civil para denunciar este tipo de amenazas que ha recibido. La periodista ha compartido esta noticia a través de sus diferentes perfiles de las redes sociales con un gesto de valentía, además de asegurar que tiene miedo.

En los últimos días, Isabel Rábago ha recibido amenazas

«Esta madrugada he tenido que ir al cuartel de la Guardia Civil para presentar una denuncia por amenazas. Sí, tengo miedo. Sí, voy a llegar hasta el final. Ahora, me ausentaré hasta que la GC haga su trabajo. Agradezco enormemente trabajo de la @guardiacivil. Gracias, siempre», ha sido el mensaje que ha compartido Isabel Rábago en sus respectivos perfiles de Instagram y de Twitter. Además, ha bloqueado los comentarios de esta publicación en su perfil de Instagram para que sus seguidores no pudieran comentar dicho mensaje. Eso sí, la preocupación está ahí presente.

En Twitter no se pueden bloquear los comentarios y ha recibido decenas de comentarios a esta noticia. «Harán su trabajo como ellos saben. Así que… tranquila y ánimo. Es lo que hay que hacer ante estos delitos o cualquier vulneración de derechos y libertades, denunciarlas y no hacer espectáculo y/o negocio. Suerte y VIVA LA GUARDIA CIVIL», «Qué un a periodista o un ciudadano cualquiera tenga que sentir miedo, es indicativo de hasta dónde está retorcida nuestra «democracia» Quizás no se merece ser llamada así, en estos momentos. ¡Ánimo Isabel! Sentir miedo es de valientes» o «Esta claro q lo que pretenden es desestebilizar a todos los españoles de bien, son unos perdedores y están llenos de rencor y odio y lo que quieren es destrozar lo que con tanto esfuerzo supieron construir nuestros mayores que por cierto también les estorban,mucho ánimo Isabel», son algunos de los comentarios que ha recibido Isabel Rábago de ánimo y apoyo.

La periodista no ha querido dar más detalles sobre lo ocurrido

A ser un tema que está en las manos de las fuerzas y cuerpos del Estado, Isabel Rábago no ha querido dar más detalles sobre lo que ha pasado para que tomara esta drástica decisión. Desconocemos si Isabel desaparecerá únicamente de las redes sociales o también dejará de aparecer por un tiempo de los platós, ya que debido a su trabajo está expuesta en la televisión. Durante todo este complicado proceso ha contado con el apoyo de su marido, a quien ha mantenido al margen de la vida pública en diferentes ocasiones. Aunque lo cierto es que el pasado mes de abril quiso compartir una romántica carta.

“Mi prioridad es él. Nos conocimos con 19 años y ¡no! ¡No nos equivocamos! Siempre juntos, creciendo juntos, sin soltarnos la mano. Nos levantamos juntos, tantas veces caímos… No quiero, ¡ni sé estar sin él! Carlos, eterno. Mi vida, mi amor, mi prioridad. ¡Sin él no existe nada!”, escribió hace unas semanas Isabel Rábago en un arrebato de amor hacia su marido, que ha ilustrado con una significativa foto con los canales de Venecia como telón de fondo.

Aunque no es la primera foto que Isabel Rábago comparte con su marido, es algo muy inusual. De hecho, Carlos Rodríguez, también periodista de profesión, no tiene perfiles abiertos en las redes sociales, al menos no de forma pública y utilizando su nombre real. Es por eso quizá que la periodista haya decidido medir con tiento cuándo es conveniente o recomendable compartir una foto de su marido en su perfil personal, entendiendo que al menos 74.000 personas podrán verlo, que son sus seguidores de Instagram

Apoyando a su gran amiga, Marta López

Durante las últimas semanas, Isabel Rábago ha sido uno de los mayores apoyos de Marta López tras conocer la relación del que fuera su pareja, Alfonso Merlos, con la también periodista Alexia Rivas. La colaboradora de televisión fue el gran apoyo de Marta López y su gran defensora en estos días tan complicados para la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’. Fue tal su defensa que vio como Belén Esteban se le echaba encima, ya que trataba de machista algunas de las declaraciones de Rábago a través de un mensaje que publicó en las redes sociales. Una manifestación que no gustó nada a Belén Esteban y que no dudó en afirmarlo públicamente. Explicaba que no compartía la frase en la que indica que «hay clases de mujeres» y decía lo siguiente: «Aquí el que tenía pareja era él, no ella. Lo que ha dicho Isabel me parece muy machista«, señalaba.