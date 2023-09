Como cada jueves, Tamara Falcó ha vuelto a sentarse en la animada tertulia de 'El Hormiguero', donde colabora. La marquesa de Griñón ha hecho de esta sección su personal plataforma para desvelar detalles inéditos de su vida y de sus familiares, entre ellos, Isabel Preysler. La marquesa de Griñón se ha convertido en la gran protagonista de este espacio capitaneado por Pablo Motos con su espontaneidad y su "revelación de secretos". Y así ha sido en esta ocasión, su segunda aparición desde que volviera de vacaciones. Tamara le ha trasladado en pleno directo un reclamo a su compañero de mesa, Juan del Val, de parte de su madre, por un comentario que le hizo a la Preysler en su boda.

Tamara Falcó, la mejor 'recadera' de su madre

Era el propio Pablo Motos el que sacaba a colación este 'encontronazo' entre Isabel y Juan. "Tu madre ha llamado a alguien de este programa, un poco sorprendida, alucinada, por algo que dijo Juan el jueves pasado de que coincidía muchas veces con contigo, sobre todo cuando discutes con Tamara", comenzaba diciendo el presentador. Y añadía: "Tu madre ha dejado claro que ella no dijo eso porque jamás se mete con sus hijas. Ella siempre defiende a sus hijas", ha recalcado.

Ante esta 'amonestación', el marido de Nuria Roca ha reconocido que, quizá, no entendió bien lo que le quiso trasladar Isabel Preysler. "Iba con un par de cervezas y quizá no interpreté bien lo que decía. A mí todo lo que diga tu madre me parece bien y lo que no diga, también", ha dicho entre risas el colaborador, ante la atenta mirada de Tamara Falcó.

"Mi querida madre me ha estado recordando todo el rato que por qué no salí a decir que no era verdad"

Pero ahí no quedaba la cosa. Juan del Val volvía a tomar la palabra y se dirigía a su compañera: "A mí lo que más me gusta de venir a este programa es discutir contigo". La marquesa de Griñón se ha levantado de la mesa y ha ido a darle un abrazo a su compañero. Sus compañeros han adornado el bonito momento con vítores y aplausos.

A continuación, Tamara reconocía que la afirmación vertida el jueves pasado por el colaborador ha sido un tema de conversación recurrente en casa de la Preysler. "Pues me alegro mucho que digas eso. Mi querida madre me ha estado recordando todo el rato que por qué no he salido a decir que no es verdad", ha confesado. Reconocía entonces que Isabel le había mandado "una serie de notas que te debería decir". Sin embargo, la marquesa de Griñón ha preferido quedarse solo con uno de los 'reclamos' de su madre. "Dile a Juan que en muchas cosas sí estoy de acuerdo con las cosas que dice", ha zanjado el tema Tamara.