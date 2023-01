Isabel Preysler filtra la explosiva carta que le escribió Patricia, la exmujer de Mario Vargas Llosa

La ruptura entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa está muy lejos de ser amistosa. Este lunes hemos conocido que la socialité podría haber filtrado el contenido de una carta que le escribió Patricia Llosa, exmujer del Premio Nobel de Literatura, poco después de la ruptura. Al parecer, la que fue esposa del escritor intentó contactar con ella en varias ocasiones sin éxito. Esta quería advertirla de los 'peligros' que supone estar al lado del genio de las letras. Según explica la periodista Pilar Vidal, la peruana tenía esperanzas de que la relación de ambos no fuera a más y su marido volviera con ella.

"Isabel le dice a Mario: 'Oye que no para de llamar tu exmujer'. Al ver que ella no le iba a coger el teléfono, le manda la carta. Le pide que no haga público su relación con Mario", ha contado Vidal. La periodista, que ha tenido acceso a la carta por fuentes cercanas a Isabel Preysler, comenta que Patricia le confiesa a la filipina: “Las continuas infidelidades consentidas en su matrimonio y que no se tome en serio las intenciones del Nobel, porque cree que es un capricho más”.

"Él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”, escribió Patricia Llosa a Isabel Preysler

En su carta, la exmujer de Vargas Llosa le pide que “no desvele su relación con el escritor” porque "lo ha hecho más veces” con otras mujeres. En esa sincera carta, Patricia Llosa le confiesa algunas intimidades de su relación con Mario: “Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”. La periodista cuenta que la carta que tiene Isabel guardada nunca fue contestada ni tampoco fue tomada en consideración. Y es que en su momento Isabel Preysler optó por hacer caso omiso del contenido de la misiva.

De las múltiples infidelidades que podría haber tenido Mario en su matrimonio con Patricia, una de ellas -según el relato de Vidal- es la que tuvo con su propia cuñada, con la que se fugó a Londres después de perder las elecciones en Perú.

Y mientras Isabel Preysler acapara todo el foco mediático con estas últimas informaciones, su hija, Tamara Falcó, también hace lo propio. Sus planes de boda con Íñigo Onieva siguen adelante y, si todo sale según lo previsto, se convertirán en marido y mujer el próximo 17 de junio en la finca El Rincón, como planearon en un principio el año pasado.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Tamara y Onieva anunciaron su compromiso de boda. Apenas unas horas después se daban a conocer las fotos del madrileño besando a una joven en el festival Burning Man en Estados Unidos y aquello hizo que sus sueños de formalizar su relación estallasen por los aires. Tras cuatro meses separados han sido capaces de reconciliarse y retomar su idilio con bríos renovados. Las pasadas Navidades fue el momento decisivo en el que ambos retomaron su romance. Curiosamente, ese mismo mes, Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa rompieron su relación tras ocho años juntos.

Esta semana hemos sabido nuevos detalles sobre los motivos que llevaron a Isabel Preysler a poner fin a su affaire con el Premio Nobel. Según relata Pilar Vidal en un artículo de 'Abc', hace dos años estuvo a punto terminar su relación, pero debido a la avanzada edad del escritor evitó tomar esa decisión, ya que "le daba pena abandonarle". Según la periodista, una de las principales causas por las que la filipina quiso terminar con su pareja fue por la "soberbia" del literato, quien, tal y como avanzó SEMANA en exclusiva, abandonó su hogar durante varios días sin darle ningún tipo de explicaciones.