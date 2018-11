10 ¿Quiénes son las auténticas topo de Cantora?

“Las auténticas topos de Cantora no son Raquel Bollo, Las Mellis o Luis Rollán. Las enemigas de Isabel Pantoja están trabajando en su propia casa desde hace más de 27 años y son Mari y Emilia”, asegura Torres, persona cercana a la cantante, que asegura que “Mari y Emilia me han ofrecido cajas con objetos de personales Isabel. Me decían que Agustín y su jefa no tenían ni idea de aquellos objetos estaban en Cantora, porque se los habían dejado hacía tiempo a algún club de fans. Los seguidores los habrían devuelto y no los echarían de menos, porque ni sabían dónde estaban”, mantiene.

