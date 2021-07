Esta mañana, Isabel Pantoja acudía a los Juzgados de Chiclana para testificar como testigo en la batalla abierta entre Agustín Pantoja y Kiko Rivera

La mañana no ha sido fácil para Isabel Pantoja, quien acudía a los Juzgados de Chiclana en calidad de testigo para testificar en la causa abierta entre Agustín Pantoja y Kiko Rivera. La dura situación familiar en la que se ha visto envuelta le ha pasado factura. Tal es que incluso ha tenido que abandonar las instalaciones policiales por la puerta de los detenidos para no enfrentarse con la prensa tras sufrir un ataque de ansiedad. La presión le ha podido a la tonadillera y ha terminado la jornada en los Juzgados visiblemente emocionada y llorando. No ha sido un día fácil para ella, que ha visto como de nuevo estaba en el ojo del huracán por un asunto delictivo.

Isabel Pantoja y Agustín Pantoja han salido por la puerta de los detenidos

Isabel Pantoja ha acudido esta mañana a los Juzgados de Chiclana junto a su hermano Agustín Pantoja. Agarrada a él y vestida completamente de negro y escondida tras unas enormes gafas de sol y la mascarilla obligatoria, atravesaba una nube de periodistas que han sido testigos de la llegada de los hermanos a los Juzgados. La tonadillera ha tenido que prestar declaración ante el juez por la demanda que su hijo, Kiko Rivera, interpuso contra Agustín. Kiko decidió emprender acciones legales contra su tío por unos supuestos delitos de apropiación indebida, estada y administración desleal. Ahora, la tonadillera le ha mostrado su apoyo públicamente y judicialmente.

Según han adelantado en ‘Ya es mediodía’, si la llegada de Pantoja a los Juzgados ha sido noticiosa, todavía ha sido más su salida. Los hermanos habrían salido por una puerta diferente a la que habían entrado después de que Isabel Pantoja sufriera un ataque de ansiedad. Ha sido una funcionaria que se encontraba trabajando en ese momento en las instalaciones quien le ha contado al mencionado programa que había sido ella misma quien había tenido que abrir la puerta de los detenidos para que la tonadillera saliera de los juzgados sin ser vista. Según cuenta la mujer, Isabel Pantoja no paraba de llorar y habría sufrido un ataque de ansiedad dentro de las instalaciones.

Kiko Rivera reacciona a la «traición» de su madre

Tan solo unas horas después de que se supiera que Isabel Pantoja había acudido a testificar en calidad de testigo en la demanda que Kiko Rivera interpuso a Agustín Pantoja, el DJ ha reaparecido por las calles de Castilleja de la Cuesta. Como si el tema no fuera con él, ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa y no ha querido ni responder ni pronunciarse al respecto. Puedes ver la impasible reacción del cantante en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press