Isabel Pantoja no gana para disgustos. No hay día que pueda estar tranquila. Cuando no es su hija, es Dulce o la aparición de Eduardo Aguilar como presunto amante. Lo que le faltaba a la tonadillera es un robo en su propia casa. Cantora se ha convertido en un azaroso lugar en el que todo es posible. Kiko Hernández ha desvelado en ‘Sálvame Diario’ la desaparición de varios enseres personales de la familia, ante la perpleja mirada de una Anabel Pantoja que no daba crédito a lo que estaba oyendo. Por si fuera poco, el colaborador ha deslizado que ‘El Tato’ podría estar relacionado con el hurto de objetos de la finca de la tonadillera.

15 Kiko Hernández denuncia “un robo bestial” en Cantora 14 Isabel Pantoja no ha sido consciente de la desaparición de estos objetos 13 ¿Qué se han llevado? Los artículos sustraídos son: un elefante de plata, un montón de trofeos ganados por Paquirri en 1975, el premio Protagonistas de Onda Cero a Isabel Pantoja, un juego de manteles y sábanas, y los candelabros de plata. 12 Alto valor De todos ellos, los más valiosos son el elefante y los candelabros. 11 ¿Qué hicieron con ellos? Kiko ha revelado que el pasado sábado, u hombre que se identificaba como “el hermano de un trabajador de Cantora” acudió a un anticuario de la ciudad de gaditana de Jerez de la Frontera para tratar de vender las pertenencias robadas a la tonadillera, que llevaba en el interior de su maletero. 10 Sospechas Los dueños del anticuario dudaban mucho de la procedencia del material presentado por el ladrón: “Abrió el maletero y se quedaron flipando porque estaba lleno de objetos de Cantora”, revela Kiko Hernández. 9 El ansia del ladrón A Hernández le consta que el presunto ladrón quiso colocar los objetos en hasta cuatro anticuarios con el fin de obtener liquidez de manera inmediata. 8 Anabel Pantoja, asombrada La sobrina de la cantante alucinaba y confirmaba que los objetos descritos por Kiko Hernández pertenecían a su tía. 7 La bomba de Kiko El colaborador se dejó lo mejor para el final. Según él, el robo podría tener como mente pensante la de Eduardo ‘El Tato’, que la semana pasada protagonizó un escándalo con su despido de Cantora. 6 ‘El Tato’ se cuela en nuestras vidas Hasta hace escasos siete días, nadie sabía nada de Eduardo Aguilar. Este ‘hombre para todo’ de Isabel Pantoja ha causado todo un tsunami informativo a raíz de la aparición en medios de su supuesto romance con la tonadillera. 5 Eduardo, de ilusión a pesadilla 4 Llueve sobre mojado No es el primer misterioso robo que sufre Cantora. Tras la muerte de Paquirri, Carmina Ordóñez pidió a Pantoja algunos objetos que les correspondía heredar. La cantante alegó ante un juez con el tiempo que los objetos habían desaparecido durante un hurto. 3 El ‘allanamiento’ La misma coartada utilizó Isabel Pantoja cuando Dulce reclamó sus pertenencias personales tras ser expulsada de Cantora. La que fuera niñera de Chabelita trató de entrar sin permiso de la propietaria para recuperarlas. 2 Denominador común Si algo tienen en común estas tres historias es un halo de misterio que deja muchísimas dudas en el tintero. ¿Quién está detrás del robo? ¿Qué buscaban los ladrones? ¿Será la venganza particular de El Tato? 1 Isabel Pantoja, una mujer pegada al disgusto

