La justicia ha dado la razón a Raquel y Bibi, examigas de la tonadillera, con quienes llevaba meses enfrenada en los tribunales.

Nuevo varapalo para Isabel Pantoja. La justicia ha dado la razón a Raquel y Bibiana Rodríguez, más conocidas como Las Mellis, con quienes la tonadillera llevaba meses enfrenada en los tribunales. Y ha sido condenada a pagar las costas procesales, que podrían ascender a más de 70.000 euros. Un importante desembolso que llega en plena batalla personal contra su propio hijo, Kiko Rivera, y cuando su credibilidad como madre ha quedado en entredicho tras las duras declaraciones del DJ en los platós de televisión.

El enfrentamiento entre la cantante y Raquel y Bibi comenzó hace tres años. Entonces, las hermanas, que durante años fueron íntimas amigas de la artista, concedieron una entrevista en el programa ‘Socialité’. Allí desvelaron que durante una discusión con su exniñera Dulce, Isabel Pantoja la había amenazado y había llegado incluso a cogerla del pelo y tirarla por las escaleras. Sus declaraciones le salieron caras, ya que la andaluza, indignada ante lo que consideró una traición, emprendió medidas legales contra ellas.

Así fue cómo demandó a las artistas por vulnerar su Derecho al Honor y a la Intimidad. Entre sus peticiones pedía una indemnización de 250.000 euros. El juez que instruía el caso, sin embargo, fallaba a favor de las hermanas, condenando a la viuda de Paquirri a pagar las costas, que ascendían a más de 25.000 euros.

No contenta con la decisión del juez, Isabel Pantoja recurrió la sentencia a la Audiencia Provincial de Madrid y en sus alegaciones citaba a su propio hijo como testigo contra Las Mellis. Finalmente, Kiko no tuvo que acudir al juicio porque después del enfrentamiento con ella sus abogados retiraron la petición. Ahora, la cantante ha perdido también el recurso y la Audiencia Provincial ha fallado a favor de Las Mellis, concluyendo con que no vulneraron el honor ni la intimidad de la tonadillera al hablar en televisión sobre su discusión con Dulce.

Sin duda, se trata de una noticia nefasta para Pantoja, que ha sido condenada a pagar las costas procesales. Estas podrían ascender a más de 70.000 euros, según anunció en su día Kiko Matamoros.

De momento, la batalla entre Isabel Pantoja y Las Mellis no ha llegado a su resolución final, ya que la tonadillera podría recurrir esta sentencia desfavorable para ella. De hacerlo, tendría que solicitarlo en el Tribunal Supremo, pero se arriesgaría a perder una vez más y, finalmente, tener que asumir la totalidad de las costas judiciales.